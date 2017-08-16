За фактом підпалу КП "Київблагоустрій" відкрили кримінальне провадження

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16.08.2017  12:45


Фото поліції

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу приміщення КП "Київблагоустрій" уночі 16 серпня.

Про це повідомляє Поліція Києва у facebook.

"Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України", - йдетьяс в повідомленні.

Попередньо встановлено, що близько 1 години ночі у вікно комунального підприємства кинули пляшку із легкозаймистою речовиною. Вогнем пошкоджено два вікна, меблі та оргтехніку.

До приїзду поліцейських пожежу загасив охоронець приміщення.

Правоохоронці оглянули місце поді та прилеглу територію, поспілкувалися зі свідком.

Проводяться заходи для встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення.

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.   

Як відомо, раніше в.о. директора підприємства Андрій Андрєєв повідомив, що уночі 16 серпня невідомі кинули два "коктейлі Молотова" у будівлю КП "Київблагоустрій", внаслідок чого спалахнула пожежа.

 
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