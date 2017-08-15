У Києві незаконно будують 62 житлові будинки, – ЗМІ





Станом на серпень 2017 року в Києві незаконно зводять 62 житлові будинки.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на "Містобудівний кадастр Києва".

Як видно з інфографіки видання, незаконне житло зводять у всіх районах столиці.

Найбільше кількість самосудів у Дніпровському та Шевченківському районах.

Як відомо, раніше КМДА оприлюднила перелік із 40 незаконних будинків, зведених скандальним забудовником Анатолієм Войцеховським.

14 серпня у Кабінеті міністрів створили міжвідомчу робочу групу з питань законності будівництва деяких об'єктів Києва, що викликають суспільний резонанс.