У Києві незаконно будують 62 житлові будинки, – ЗМІ

Станом на серпень 2017 року в Києві незаконно зводять 62 житлові будинки.
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на "Містобудівний кадастр Києва".
Як видно з інфографіки видання, незаконне житло зводять у всіх районах столиці.
Найбільше кількість самосудів у Дніпровському та Шевченківському районах.
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Як відомо, раніше КМДА оприлюднила перелік із 40 незаконних будинків, зведених скандальним забудовником Анатолієм Войцеховським.
14 серпня у Кабінеті міністрів створили міжвідомчу робочу групу з питань законності будівництва деяких об'єктів Києва, що викликають суспільний резонанс.
|14.08.2017, 10:32
Леонід Антоненко