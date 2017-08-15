У Києві незаконно будують 62 житлові будинки, – ЗМІ

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15.08.2017  18:17


Станом на серпень 2017 року в Києві незаконно зводять 62 житлові будинки.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на "Містобудівний кадастр Києва".

Як видно з інфографіки видання, незаконне житло зводять у всіх районах столиці.

Найбільше кількість самосудів у Дніпровському та Шевченківському районах.   

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Як відомо, раніше КМДА оприлюднила перелік із 40 незаконних будинків, зведених скандальним забудовником Анатолієм Войцеховським. 

14 серпня у Кабінеті міністрів створили міжвідомчу робочу групу з питань законності будівництва деяких об'єктів Києва, що викликають суспільний резонанс. 
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