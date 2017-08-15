На Круглоуніверситетську пригнали бетоновози. КМДА каже – незаконно



Cкриншот з відео Кирила Галкіна Cкриншот з відео Кирила Галкіна

ТОВ "БЦ "Діамант Хол", яке понад півтора роки намагається звести торгівельний центр на пожежному проїзді на вулиці Круглоуніверситетській у центрі столиці, намагалось відновити будівельні роботи.

Про це повідомляють місцеві жителі у facebook-спільноті "Круглоуниверситетская, 2/1. Кіевъ".

У спільноті виклали відео, на якому видно бетонозмішувачі та іншу будівельну техніку довкола скандального майданчика.

Як повідомив один з активістів Володимир Хенгістов, забудову намагались відновити тому, що суддя Ігор Качур з Окружного адмінсуду скасував для них усі заборони від міста: протоколи комісії з надзвичайних ситуацій за підписом мера Києва, заборону на будівництво, а також повернув їм дозвіл на будівельний паркан і наказав не створювати перешкод.

"Цей суд тривав трохи більше місяця. Решення прийняли без участі представників міста. Рішення не вступило в законну силу, оскільки КМДА подає апеляцію. Але Бугайчуки швидко найняли легіон тітушок і в 6 ранку нагнали свої бетоновози", - написав Хенгістов.

Cкриншот з відео Кирилл Галкин

Він додав, що люди викликали поліцію, яка розігнала тітушок.

"Єдине, що встигли Бугайчуки – вкрасти і вивезти частину бетонних блоків, которыми Департамент міського благоустрою закрив в’їзд на будмайманчик", - написав Хенгістов.

Водночас у КМДА дії забудовника назвали незаконними і заявили, що зробили все можливе, щоб зупинити роботи.

"Сьогодні відновлення робіт не має жодної законної підстави та містить ознаки кримінального правопорушення", - сказав перший заступник директора Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Тарас Панчій.

Він наголосив, що роботи намагаються відновити попри те, що контрольну картку на встановлення паркану анульовано, і попри те, що є протокол комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, який призупиняє будь-які роботи, бо є ризик надзвичайної ситуації.

"Також є рішення апеляційного суду – припинити будь-які роботи, бо це може загрожувати місцевим мешканцям", – пояснив Панчій.

За його словами, забудовник намагався відновити роботи, спираючись на рішення суду, що не набрало чинності.



"Сьогодні була спроба відновити роботи, при чому роботи супроводжували невідомі чоловіки кремезної статури, які залишили будмайданчик після прибуття поліції. Ми сподіваємося, що правоохоронні органи зможуть повністю зупинити будівництво", – підсумував Панчій.

Українська правда. Київ