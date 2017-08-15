КМДА: Дохід від оплати паркування через мобільні додатки зріс на 88%

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15.08.2017  12:25


Фото thoibao.today

Надходження до міського бюджету, отримані від оплати паркування через мобільні додатки, збільшились на 88%.

Про це заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов, повідомляє сайт міської влади.

"За перші два дні впровадження безготівкової оплати, що діє у столиці з 10 серпня, виручка, зібрана за паркування транспортних засобів, становить 17 тисяч 595 гривень. Із них 12 тисяч 517 гривень – грошові надходження від "мобільного паркування"", - сказав Симонов.

Він відзначав, що в порівнянні з аналогічним періодом липня поточного року надходження, отримані через мобільні додатки, збільшились на 88%.

"Такі показники свідчать про зростання довіри водіїв до безготівкової оплати паркування та користування сучасними методами розрахунків за парковку",- сказав директор Департаменту.

Як відомо, 10 серпня на всіх паркувальних майданчиках Києва запрацювала безготівкова система оплати без паркувальників. 

Столична влада має намір об’єднати усі способи сплати за паркування у єдину систему, а також ввести сплату по телефону і через всі наявні у місті термінали прийому платежів.
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