КМДА: Дохід від оплати паркування через мобільні додатки зріс на 88%

Версія для друку     Додати коментар -
15.08.2017  12:25


Фото thoibao.today

Надходження до міського бюджету, отримані від оплати паркування через мобільні додатки, збільшились на 88%.

Про це заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов, повідомляє сайт міської влади.

"За перші два дні впровадження безготівкової оплати, що діє у столиці з 10 серпня, виручка, зібрана за паркування транспортних засобів, становить 17 тисяч 595 гривень. Із них 12 тисяч 517 гривень – грошові надходження від "мобільного паркування"", - сказав Симонов.

Він відзначав, що в порівнянні з аналогічним періодом липня поточного року надходження, отримані через мобільні додатки, збільшились на 88%.

"Такі показники свідчать про зростання довіри водіїв до безготівкової оплати паркування та користування сучасними методами розрахунків за парковку",- сказав директор Департаменту.

Як відомо, 10 серпня на всіх паркувальних майданчиках Києва запрацювала безготівкова система оплати без паркувальників. 

Столична влада має намір об’єднати усі способи сплати за паркування у єдину систему, а також ввести сплату по телефону і через всі наявні у місті термінали прийому платежів.
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На Московському і Південному мостах обмежать рух
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 11:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник

У Кличка пропонують домовитися зі скандальним забудовником на Святошині

Громаді Новобіличів поки вдається стримувати незаконне будівництво на вулиці Обухівській у Києві. Мешканці активно домагаються скасуванням документів, якими прикривається забудовник. Натомість радник міського голови пропонує домовлятися із керівником незаконної забудови.
13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко

Час думати українською

Якщо ще кілька років тому українськомовні кияни мирилися з панівним становищем російської мови, то зараз усе навпаки. Дедалі більше користувачів надсилають бізнесу прохання зробити українськомовні версії сайтів, проводити тренінги українською.