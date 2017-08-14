На День незалежності на багатьох вулицях Києва перекриють рух



Фото varota.com.ua Фото varota.com.ua

21-28 серпня рух транспорту на низці вулиць столиці буде обмежений у зв’язку зі святкуванням Дня незалежності України.

Про це йдеться у розпорядженні №961 від 11 серпня.

Згідно з документом, з 21:00 21 серпня до 6:00 22 серпня на час висування озброєння та військової техніки обмежуватимуть рух на вулицях:

1 колона – вулицях маршала Рибалка, Чорновола, провулку Глибочицькому, вулицях Глибочицькій, Верхній Вал, Набережно-Хрещатицькій, Боричів тік, Володимирському узвозі, Європейській площі і вулиці Хрещатик.

2 колони – вулицях маршала Рибалка, Чорновола, зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту, зустрічною смугою проспекту Перемоги до площі Перемоги, вулицями Старовокзальною, Жилянською, Великою Васильківською, площею Льва Толстого, вулицями Великою Васильківською та Хрещатик.

З 21:00 27 серпня до 6:00 28 серпня на час від’їзду колон після демонстарційного показу перекриватимуть рух на вулицях:

1 колони – Європейській площі, Володимирському узвозі, вулицях Сагайдачного, Андріївській, Братській, Іллінській, Контрактовій площі, вулицях Межигірській, Спаській, Набережно-Хрещатицькій, Нижній вал, Глибочицькій, провулку Глибочицькому, вулицях Чорновола та Рибалка.

2 колони – Європейській площі, Петрівській алеї, Парковій дорозі, Дніпровському узвозі, Набережному шосе, Південному мосту, проспекті Бажана, Харківській площі, Бориспільському шосе, Столичному шосе, вулиці Заболотного, Одеській площі, Кільцевій дорозі, проспекту Перемоги.

3 колони – вулицях Хрещатик, Велика Васильківська, площі Льва Толстого, вулицях Саксаганського, Старовокзальній, площі Перемоги, проспекті Перемоги, вулицях Чорновола, Рибалка.

З 6:00 23 серпня до закінчення заходів зі святкування Дня національного прапора буде обмежено рух транспорту на вулицях Володимирській (від Рейтарської до Великої Житомирської), Софіївській (від Михайлівського провулку до вулиці Володимирської), Алли Тарасової, Малій Житомирській (від Михайлівського провулку до вулиці Володимирської), провулках Георгіївському, Рильського, Софіївській площі, Володимирському проїзді.

З 24:00 23 серпня до 3:00 25 серпня перекриватимуть рух на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московської до готелю "Салют) у зв’язку з проведенням культурно-художнього заходу "Незалежна і єдина рідна Україна".

З 6:00 24 серпня до закінчення параду військ перекриють рух на вулицях Хрещатик, Трьохсвятительській, Костьольній, Інститутській (від Ольгинської до Шовковичної), Ольгинській, Городецького, Заньковецької, Банковій, Лютеранській, Круглоуніверситетській, Хмельницького (від Пушкінської до Хрещатика), Прорізній (від Пушкінської до Хрещатика), Грінченка (від Прорізної до Майдану Незалежності), Алли Тарасової, Володимирській (від Льва Толстого до Богдана Хмельницького та від Рейтарської до Великої Житомирської), Льва Толстого (від Володимирської до Терещенківської), Софіївській (від Михайлівського провулку до Володимирської), Малій Житомирській (від Михайлівського провулку до Володимирського проїзду), Терещенківській, Рєпіна, Михайлівській, Великій Васильківській, площах Софійській, Європейській, Бессарабській, Майдан Незалежності, Івана Франка та Льва Толстого, на алеї Героїв Небесної сотні, бульварі Тараса Шевченка (від Леонтовича до Бессарабської площі), Володимирському проїзді, провулках Георгіївському і Рильському.

Також з 8:00 до закінчення урочистостей 24 серпня обмежать вхід і вихід зі станцій метро "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" (вихід на вулицю Інститутську).

З 7:00 до 13:00 24 серпня перекриватимуть рух за маршрутом "Забігу у вишиванках": Русанівська набережна – Русанівський бульвар (у напрямку Дніпровської набережної) – Дніпровська набережна.

Українська правда. Київ