У центрі Києва обмежать рух через репетицію параду

Київська адміністрація обмежила рух транспорту по вулиці Хрещатик з 21:00 до 02:00 16,18 і 22 серпня у зв’язку з проведенням репетиції параду до Дня незалежності.
Про це йдеться у розпорядженні №961 від 11 серпня.
Рух транспорту обмежуватимуть на ділянці від Бессарабської до Європейської площі.
Також Хрещатик перекриватимуть з 6:00 і до закінчення заходів 24 серпня.
|Інфографіка ukrinform.ua
Як відомо, 24 серпня на Хрещатику у Києві планують провести парад військ.
На території авіаційного заводу імені Антонова у Києві пройшло перше спільне тренування Нацгвардії та інших силових структур до військового параду.
Українська правда. Київ
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко