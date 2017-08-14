На Ревуцького противники АЗС продовжують блокувати рух. ФОТО

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14.08.2017  09:52


Фото: Володар Кийрус

Протестувальники проти будівництва автозаправної станції продовжують блокування половини проїжджої частини на вулиці Ревуцького в Дарницькому районі Києва.

Про це повідомляють "Українські новини" з місця подій.

Відзначається, що увечері 10 серпня активісти розібрали барикади на одній половині дороги.

Вранці 11 серпня вони разом із комунальниками забрали частину загороджень на другій половині проїжджої частини вулиці Ревуцького. 

 Фото Юрій Пивоваренко

Проте пізніше активісти встановили намет і перегородили шинами частину вулиці біля перетину вулиць Ревуцького й Тростянецької.

Рух по проїжджій частині на цій ділянці заблоковано. 

 Фото Володар Кийрус

Місцеві активісти повідомляють, що роботи з будівництва АЗС 14 серпня розпочалися о 8 ранку.   

Як відомо, увечері 9 серпня протестувальники проти будівництва автозаправної станції перекрили рух і побудували барикади на вулиці Ревуцького в Дарницькому районі Києва. 

Через це автобуси №17 та №18 змінили маршрут руху. 

Згодом місцевий житель Павло Тихий написав у facebook, що проїжджу частину на вулиці Ревуцького перекрили тітушки.

Українська правда. Київ 
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