У Києві День незалежності святкуватимуть концертами і фестивалями

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12.08.2017  10:22


Фото ogo.ua

Київська адміністрація має намір провести концерти і фестивалі у центрі столиці до Дня незалежності.

Про це повідомляють "Українські новини".

23-24 серпня з 10:00 до 21:00 на Співочому полі планується проведення всеукраїнського фестивалю-конкурсу "Ти в серці моєму, Україно".

24 серпня з 12:00 до 20:00 – ярмарок народного мистецтва в Національному центрі народної культури "Музей Івана Гончара".

24 серпня з 13:00 до 17:00 на літній естраді в Маріїнському парку проходитиме культурно-художня акція за участю творчих колективів етнічних громад, а з 18:00 до 22:00 – концерт муніципальних творчих колективів до Дня незалежності.

Також на літній естраді о 19:00 25 серпня відбудеться Міжнародний фестиваль мистецтв.

26 серпня з 17:00 до 21:00 у парку "Перемога" у Дніпровському районі проведуть культурно-художній захід "Київ святковий".

Програми й учасники зазначених заходів уточнюються.
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