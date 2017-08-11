У пожежі у Бехтерівському провулку знайшли 2 тіла з проламаними черепами. Доповнено

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11.08.2017  14:19


Фото ДСНС

Дві жінки, тіла яких знайшли під час пожежі у квартирі у Бехтерівському провулку, 10, померли насильницькою смертю – від травм голови.

Про це в ефірі 112.ua повідомила речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Києва Світлана Водолага.

"В обох жінок (літня жінка і, ймовірно, її дочка - ред.), які заходись у квартирі, були проламані черепи. На місці працюють правоохоронці", - сказала вона. 

Водолага нагадала, що на момент прибуття рятувальників чоловік вистрибнув з палаючої квартири на 7-му поверсі, він загинув на місці.  

"Попередня версія поліції – убивство з навмисним підпалом", - сказала речник ДСНС.

Про ймовірне убивство свідчать проламані голови жінок та заблоковані зсередини шафою двері.

Однокімнатна квартира, де сталася пожежа, вигоріла ущент.

Як повідомила речник Поліції Києва Оксана Блищик, правоохоронці встановлюють обставини загибелі трьох людей.

"За попередньою інформацією, чоловік вбив двох жінок у квартирі і підпалив їх, а після цього викинувся із вікна сьомого поверху", - написала вона у facebook.

За словами свідків, чоловік голосно спілкувався по мобільному телефоні, при цьому у розмові зазначив, що стоїть на балконі і покінчить із життям самогубством.

Розпочато два кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох і більше осіб) Кримінального кодексу України та за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) із додатковою правовою кваліфікацією – самогубство. Встановлюються всі обставини події.

"Встановлено, що чоловік жив у цій квартирі. Господарка вирішила його виселити. Для цього покликала на допомогу доньку із зятем. Жінки хотіли спокійно переконати чоловіка зібрати речі і виїхати, тож зятя попросили побути на вулиці. Перебіг події у квартирі встановить слідство", - додала Блищик.

Наразі поліцейські спілкуються зі свідками та очевидцями. 

Особи загиблих встановлені, усі вони – кияни: чоловік, 1960 року народження та жінки – 1939 і 1963 років народження.

Як відомо, раніше повідомлялося про 2 загиблих у пожежі у Бехтерівському провулку.
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