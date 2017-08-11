У пожежі у Бехтерівському провулку знайшли 2 тіла з проламаними черепами

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11.08.2017  14:19


Фото ДСНС

Під час пожежі у Бехтерівському провулку загинули 3 людей – один чоловік вистрибнув з 7-го поверху, тіла ще двох знайшли у палаючій квартирі.

Про це повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій Києва.

Під час гасіння займання з вікна квартири вистрибнув чоловік, який загинув на місці.

"О 13:09 у ході розвідки в коридорі квартири було знайдено труп. О 13:25  в квартирі знайдено ще один труп", - йдеться в повідомленні.

О 13:10 пожежу локалізували. До гасіння задіяно 6 одиниць пожежної та спеціальної техніки та 30 рятувальників.

Як повідомила речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Києва Світлана Водолага в ефірі 112.ua, жінки – літня жінка і молода дівчина (ймовірно, її дочка) – були з проломленими черепами.

"В обох жінок які заходись у квартирі були проламані черепи. На місці працюють правоохоронці", - сказала вона. 

Водолага додала, що, чоловік стрибнув не рятуючись від пожежі, а свідомо, оскільки, ймовірно, ця пожежа має кримінальний слід.  

"Попередня версія поліції – убивство з навмисним підпалом", - сказала речник ДСНС.

Про ймовірне убивство свідчать проламані голови жінок та заблоковані зсередини шафою двері.

Однокімнатна квартира, де сталася пожежа, вигоріла ущент.

Як повідомила речник Поліції Києва Оксана Блищик, правоохоронці встановлюють обставини загибелі трьох людей.

"За попередньою інформацією, чоловік вбив двох жінок у квартирі і підпалив їх, а після цього викинувся із вікна сьомого поверху", - написала вона у facebook.

За словами свідків, чоловік голосно спілкувався по мобільному телефоні, при цьому у розмові зазначив, що стоїть на балконі і покінчить із життям самогубством.

Розпочато два кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох і більше осіб) Кримінального кодексу України та за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) із додатковою правовою кваліфікацією – самогубство. Встановлюються всі обставини події.

Як відомо, раніше повідомлялося про 2 загиблих у пожежі у Бехтерівському провулку.
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У пожежі у Бехтерівському провулку знайшли 2 тіла з проламаними черепами
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