З 7-го поверху палаючої багатоповерхівки в Києві вистрибнув чоловік

Версія для друку     Додати коментар -
11.08.2017  13:26


Фото Ніки Воронової

У квартирі на 7-му поверсі по Бехтерівському провулку, 10 сталася пожежа, після чого з вікна викинувся чоловік.

Про це "Українській правді. Київ" повідомила речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Києва Світлана Водолага.

"О 12:19 надійшов дзвінок про займання у квартирі у Бехтерівському провулку, 10. О 12:24 на місці були рятувальники. О 12:25 з вікна 7-го поверху, де сталась пожежа, викинувся чоловік", - сказала Водолага.

Вона додала, що наразі триває локалізація пожежі, під час розвідки рятувальники виявили ще один обгорілий труп у квартирі. 

 Фото Ніки Воронової 

"Рятувальники спершу гасили пожежу з балкону, бо довго не могли потрапити у квартиру. Там були броньовані двері. Їх зрізали. У квартирі виявили обгорілий труп", - сказала речник ДСНС.

За словами очевидців, в однокімнатній квартирі на 7-му поверсі, жила одинока жінка, яка взяла до себе квартиранта.

Цю інформацію перевіряють правоохоронці. Вони також встановлять причини трагедії.

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"  
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На Московському і Південному мостах обмежать рух
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 11:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник

У Кличка пропонують домовитися зі скандальним забудовником на Святошині

Громаді Новобіличів поки вдається стримувати незаконне будівництво на вулиці Обухівській у Києві. Мешканці активно домагаються скасуванням документів, якими прикривається забудовник. Натомість радник міського голови пропонує домовлятися із керівником незаконної забудови.
13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко

Час думати українською

Якщо ще кілька років тому українськомовні кияни мирилися з панівним становищем російської мови, то зараз усе навпаки. Дедалі більше користувачів надсилають бізнесу прохання зробити українськомовні версії сайтів, проводити тренінги українською.