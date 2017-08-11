З 7-го поверху палаючої багатоповерхівки в Києві вистрибнув чоловік



Фото Ніки Воронової Фото Ніки Воронової

У квартирі на 7-му поверсі по Бехтерівському провулку, 10 сталася пожежа, після чого з вікна викинувся чоловік.

Про це "Українській правді. Київ" повідомила речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Києва Світлана Водолага.

"О 12:19 надійшов дзвінок про займання у квартирі у Бехтерівському провулку, 10. О 12:24 на місці були рятувальники. О 12:25 з вікна 7-го поверху, де сталась пожежа, викинувся чоловік", - сказала Водолага.

Вона додала, що наразі триває локалізація пожежі, під час розвідки рятувальники виявили ще один обгорілий труп у квартирі.

Фото Ніки Воронової

"Рятувальники спершу гасили пожежу з балкону, бо довго не могли потрапити у квартиру. Там були броньовані двері. Їх зрізали. У квартирі виявили обгорілий труп", - сказала речник ДСНС.

За словами очевидців, в однокімнатній квартирі на 7-му поверсі, жила одинока жінка, яка взяла до себе квартиранта.

Цю інформацію перевіряють правоохоронці. Вони також встановлять причини трагедії.

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"