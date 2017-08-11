З 7-го поверху палаючої багатоповерхівки в Києві вистрибнув чоловік

У квартирі на 7-му поверсі по Бехтерівському провулку, 10 сталася пожежа, після чого з вікна викинувся чоловік.
Про це "Українській правді. Київ" повідомила речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Києва Світлана Водолага.
"О 12:19 надійшов дзвінок про займання у квартирі у Бехтерівському провулку, 10. О 12:24 на місці були рятувальники. О 12:25 з вікна 7-го поверху, де сталась пожежа, викинувся чоловік", - сказала Водолага.
Вона додала, що наразі триває локалізація пожежі, під час розвідки рятувальники виявили ще один обгорілий труп у квартирі.
|Фото Ніки Воронової
"Рятувальники спершу гасили пожежу з балкону, бо довго не могли потрапити у квартиру. Там були броньовані двері. Їх зрізали. У квартирі виявили обгорілий труп", - сказала речник ДСНС.
За словами очевидців, в однокімнатній квартирі на 7-му поверсі, жила одинока жінка, яка взяла до себе квартиранта.
Цю інформацію перевіряють правоохоронці. Вони також встановлять причини трагедії.
Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"
|14.11.2017, 14:56
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