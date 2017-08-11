Київ планує запустити паркування по телефону і через платіжні термінали



Фото з facebook Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Фото з facebook Департаменту транспортної інфраструктури КМДА

Столична влада має намір об’єднати усі способи сплати за паркування у єдину систему, а також ввести сплату по телефону і через всі наявні у місті термінали прийому платежів.

Про це "Українській правді. Київ" розповів директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов.

"У найближчому майбутньому працюватиме система, за допомогою якої водій зможе скористатись для оплати паркування найзручнішим для нього способом: через дзвінок по телефону, через смс, у будь-якому терміналі для прийому оплат та поповнення мобільного", - сказав чиновник.

За словами Симонова, наразі вже працює кілька способів оплати паркування, та це тільки початок.

Зараз місто готує паркувальний талон на одну добу, а також укладає нові договори з мережами терміналів прийому платежів.

"Крім того, запрошуємо до співпраці розробників мобільних додатків. Створені рівні умови для всіх бажаючих розробляти мобільні додатки, презентувати їх, робити їх зручнішими, щоб люди ними активно користувалися", - сказав директор Департаменту.

Він наголосив, що перший і найважливіший крок у наведенні ладу з паркуванням міська влада вже зробила.

"Ми відмовились від готівкових коштів. А всі інші проблеми ми будемо вирішувати крок за кроком", - сказав Симонов.

Він нагадав, що паркування у Києві у вихідні дні є безкоштовним.

"Впевнений, що дуже скоро водії звикнуть платити за паркування, як це роблять усі власники авто у Європі та решті цивілізованого світу" - підсумував Симонов.

Як відомо, 10 серпня на всіх паркувальних майданчиках Києва запрацювала безготівкова система оплати без паркувальників.

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"