Через ремонт Кільцевої дороги закриють 41-й тролейбус

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11.08.2017  09:08


11 серпня від початку руху до закінчення робіт буде закритий рух тролейбусів №41 у зв’язку з капремонтом Кільцевої дороги.

Про це повідомляє КП "Київпастарнс".

Для забезпечення пасажирських перевезень буде організовано тимчасовий автобусний маршрут №41ТР "Вулиця Тулузи – метро "Святошин" по трасі:

вулиця Тулузи – бульвавр Ромена Роллана – вулиця Якуба Коласа – вулиця Героїв Космосу – вулиця Жмеринська – вулиця Святошинська – метро "Святошин".

"Пасажири тимчасового автобусного  маршруту №41ТР мають право проїзду  за проїзними квитками, придбаними для проїзду в тролейбусі", - нагадали у "Київпастрансі".
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