Через ремонт Кільцевої дороги закриють 41-й тролейбус

11 серпня від початку руху до закінчення робіт буде закритий рух тролейбусів №41 у зв’язку з капремонтом Кільцевої дороги.
Про це повідомляє КП "Київпастарнс".
Для забезпечення пасажирських перевезень буде організовано тимчасовий автобусний маршрут №41ТР "Вулиця Тулузи – метро "Святошин" по трасі:
вулиця Тулузи – бульвавр Ромена Роллана – вулиця Якуба Коласа – вулиця Героїв Космосу – вулиця Жмеринська – вулиця Святошинська – метро "Святошин".
"Пасажири тимчасового автобусного маршруту №41ТР мають право проїзду за проїзними квитками, придбаними для проїзду в тролейбусі", - нагадали у "Київпастрансі".
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко