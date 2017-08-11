Через ремонт Кільцевої дороги закриють 41-й тролейбус





11 серпня від початку руху до закінчення робіт буде закритий рух тролейбусів №41 у зв’язку з капремонтом Кільцевої дороги.

Про це повідомляє КП "Київпастарнс".

Для забезпечення пасажирських перевезень буде організовано тимчасовий автобусний маршрут №41ТР "Вулиця Тулузи – метро "Святошин" по трасі:

вулиця Тулузи – бульвавр Ромена Роллана – вулиця Якуба Коласа – вулиця Героїв Космосу – вулиця Жмеринська – вулиця Святошинська – метро "Святошин".

"Пасажири тимчасового автобусного маршруту №41ТР мають право проїзду за проїзними квитками, придбаними для проїзду в тролейбусі", - нагадали у "Київпастрансі".