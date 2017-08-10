На Вокзальній площі стріляли: поранені троє людей. ФОТО

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10.08.2017  11:31


Троє осіб отримали поранення внаслідок конфлікту зі стріляниною на Вокзальній площі у Києві.

Про це повідомила речник Поліції Києва Оксана Блищик у facebook. 

Конфлікт виник близько 9:50 10 серпня неподалік від закладу громадського харчування біля залізничного вокзалу. 

 

"Двоє зловмисників поранили, імовірно – із травматичної зброї, трьох чоловіків. За попередньою інформацією лікарів, у потерпілих – травми ніг та рук", - написала Блищик. 

 

Постраждали доставили в лікарню, де надають необхідну допомогу.

Нападники втекли.

На місце події прибули наряди патрульної поліції, слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції.

Правоохоронці розшукують зловмисників, з’ясовують обставини конфлікту, спілкуються зі свідками та очевидцями.
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