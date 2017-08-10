На Вокзальній площі стріляли: поранені троє людей. ФОТО

Троє осіб отримали поранення внаслідок конфлікту зі стріляниною на Вокзальній площі у Києві.
Про це повідомила речник Поліції Києва Оксана Блищик у facebook.
Конфлікт виник близько 9:50 10 серпня неподалік від закладу громадського харчування біля залізничного вокзалу.
"Двоє зловмисників поранили, імовірно – із травматичної зброї, трьох чоловіків. За попередньою інформацією лікарів, у потерпілих – травми ніг та рук", - написала Блищик.
Постраждали доставили в лікарню, де надають необхідну допомогу.
Нападники втекли.
На місце події прибули наряди патрульної поліції, слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції.
Правоохоронці розшукують зловмисників, з’ясовують обставини конфлікту, спілкуються зі свідками та очевидцями.
|08.08.2017, 11:22
Сергій Башлаков
|04.08.2017, 16:00
Віта Струкова