На Вокзальній площі стріляли: поранені троє людей. ФОТО





Троє осіб отримали поранення внаслідок конфлікту зі стріляниною на Вокзальній площі у Києві.

Про це повідомила речник Поліції Києва Оксана Блищик у facebook.

Конфлікт виник близько 9:50 10 серпня неподалік від закладу громадського харчування біля залізничного вокзалу.

"Двоє зловмисників поранили, імовірно – із травматичної зброї, трьох чоловіків. За попередньою інформацією лікарів, у потерпілих – травми ніг та рук", - написала Блищик.

Постраждали доставили в лікарню, де надають необхідну допомогу.

Нападники втекли.

На місце події прибули наряди патрульної поліції, слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції.

Правоохоронці розшукують зловмисників, з’ясовують обставини конфлікту, спілкуються зі свідками та очевидцями.





