Київ перейшов на безготівкову плату за парковку

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10.08.2017  11:15


Фото КМДА

10 серпня на всіх паркувальних майданчиках Києва запрацювала безготівкова система оплати без паркувальників.

Про це повідомляє сайт міської влади.

Відтепер водії можуть сплачувати за стоянку автомобілів через паркомат, за допомогою смс, мобільного додатку чи придбати у пунктах реалізації спеціальний талон.  

Фото КМДА 

За словами директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергія Симонова, це початковий етап складних реформ, покликаний покласти край "тіньовим оборудкам у паркуванні". 

 Фото КМДА

"Якщо хтось з сьогоднішнього дня вимагатиме з вас готівку за парковку, можете сміливо дзвонити в поліцію", – сказав чиновник.  

Фото з facebook Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Симонов також наголосив, що паркування у вихідні дні є безкоштовним.  

Нині міська влада розробила нові вимоги до облаштування паркувальних майданчиків.

До кінця року усі "денні" майданчики обіцяють обладнати за новими стандартами.

Крім того, до 1 січня 2018 року планують розробити єдину систему адміністрування всіх систем оплати за стоянку.

Це потрібно для того, щоб інспектори в режимі реального часу за номером авто могли перевірити, чи сплатив водій за паркування.

Симонов пояснив, що на даному етапі інспектори нової служби будуть лише інформувати та попереджати водіїв про необхідність оплати користування послугою паркування.

Повноваження штрафувати чи евакуювати автомобіль інспектори отримають лише після ухвалення Верховною Радою закону про паркування.
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