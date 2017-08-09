Київводоканал: для отримання субсидії треба погасити борги

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09.08.2017  11:04


Фото zik.ua

ПАТ "АК "Київводоканал" нагадує, що для отримання субсидій необхідно розрахуватися з боргами або укласти договір реструктуризації до 15 серпня.

Про це повідомляє прес-служба товариства.

Відзначається, що згідно з постановою Кабміну №300 від 26 квітня, субсидія на наступній строк не призначається в разі наявності заборгованості за житлово-комунальні послуги понад 2 місяці. А також за відсутності договору з постачальником.

"Споживачі, які отримують субсидію з порушення вищезазначених норм, повинні будуть повернути кошти до бюджету у порядку, встановленому КМУ", - йдеться в повідомленні.

Для уникнення непорозумінь споживачів просять своєчасно (до 20 числа кожного місяця) сплачувати за холодну воду та водовідведення і не накопичувати борги.  

"Вирішити питання із заборгованістю – погасити її або укласти договір реструктуризації – необхідно до 15 серпня", - підсумували у водоканалі.


 
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