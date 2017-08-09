Київводоканал: для отримання субсидії треба погасити борги

ПАТ "АК "Київводоканал" нагадує, що для отримання субсидій необхідно розрахуватися з боргами або укласти договір реструктуризації до 15 серпня.
Про це повідомляє прес-служба товариства.
Відзначається, що згідно з постановою Кабміну №300 від 26 квітня, субсидія на наступній строк не призначається в разі наявності заборгованості за житлово-комунальні послуги понад 2 місяці. А також за відсутності договору з постачальником.
"Споживачі, які отримують субсидію з порушення вищезазначених норм, повинні будуть повернути кошти до бюджету у порядку, встановленому КМУ", - йдеться в повідомленні.
Для уникнення непорозумінь споживачів просять своєчасно (до 20 числа кожного місяця) сплачувати за холодну воду та водовідведення і не накопичувати борги.
"Вирішити питання із заборгованістю – погасити її або укласти договір реструктуризації – необхідно до 15 серпня", - підсумували у водоканалі.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко