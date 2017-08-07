Водію, який п’яним збив двох дітей на Осокорках, оголосили підозру





32-річному чоловіку, який, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на власному автомобілі збив двох малолітніх дітей, оголосили про підозру.

Про це повідомляє Прокуратура Києва у facebook.



ДТП сталося 6 серпня на вулиці Садовій. Сильно п’яний водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на дітей.

9-річна дівчинка від отриманих травм померла у кареті швидкої, іншу дівчинку з численними переломами госпіталізували.



Відзначається, що після наїзду на дітей чоловік намагався втекти з місця злочину, але його затримали очевидці аварії, а згодом і правоохоронці.

При проведенні медичного освідування вміст алкоголю у крові чоловіка становив 2.23 проміле.



"Наразі зловмиснику інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України", - йдеться в повідомленні.



Прокуратура скерувала до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як відомо, 6 серпня на столичних Осокорках п’яний водій Chevrolet Lacetti на великій швидкості вилетів з дороги і збив двох дівчат 2006 та 2008 року народження. Одна дитина померла.