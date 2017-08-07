Водію, який п’яним збив двох дітей на Осокорках, оголосили підозру

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07.08.2017  18:10


32-річному чоловіку, який, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на власному автомобілі збив двох малолітніх дітей, оголосили про підозру.

Про це повідомляє Прокуратура Києва у facebook.

ДТП сталося 6 серпня на вулиці Садовій. Сильно п’яний водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на дітей.

9-річна дівчинка від отриманих травм померла у кареті швидкої, іншу дівчинку з численними переломами госпіталізували. 

Відзначається, що після наїзду на дітей чоловік намагався втекти з місця злочину, але його затримали очевидці аварії, а згодом і правоохоронці.

При проведенні медичного освідування вміст алкоголю у крові чоловіка становив 2.23 проміле.

"Наразі зловмиснику інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура скерувала до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як відомо, 6 серпня на столичних Осокорках п’яний водій Chevrolet Lacetti на великій швидкості вилетів з дороги і збив двох дівчат 2006 та 2008 року народження. Одна дитина померла. 
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