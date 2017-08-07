У 5 районах Києва частково відключать холодну воду

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07.08.2017  14:06


Фото sq.com.ua

7-8 серпня водопостачання низки будинків Печерського, Подільського, Шевченківського, Солом‘янського та Голосіївського районів буде обмежено через ремонтні роботи.

Про це повідомляє ПАТ "АК "Київводоканал".

З 23:00 7 серпня до 8:00 8 серпня проводитимуть заміну арматури діаметром 100 мм на вулиці Костянтинівській, 7.

У зв’язку з цим буде припинено водопостачання житлового будинку №8, а також управління СБУ, готелю та торгового центру.

8 серпня з 9:15 до 18:00 запланована врізка та заміна арматури діаметром 50 і 100 мм на вулиці Каменярів, 42-Б.

Без води залишаться школа (№32), дитсадок (№50) та будинки приватного сектору.

8 серпня з 10:00 до 23:00 проводитимуть врізку арматури діаметром 100, 150 и 300 мм у Лабораторному провулку. Водою слід запастися мешканцям будинків №14, 16, 18, 26, 26-а, а також працівникам офісів (№12 і 9) і дому футболу (№7).

Також 8 серпня виконуватимуть роботи на вулиці П. Майбороди, у зв’язку з чим з 10:00 до 20:00 обмежать водопостачання корпусу інституту нейрохірургії та будинків №6 і 6-а на вулиці Мурашка.

Через врізку арматури на вулиці Столєтова та в провулку Грабовського 8 серпня без води залишаться 14 приватних будинків в Голосіївському районі. 
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