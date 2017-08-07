У 5 районах Києва частково відключать холодну воду

7-8 серпня водопостачання низки будинків Печерського, Подільського, Шевченківського, Солом‘янського та Голосіївського районів буде обмежено через ремонтні роботи.
Про це повідомляє ПАТ "АК "Київводоканал".
З 23:00 7 серпня до 8:00 8 серпня проводитимуть заміну арматури діаметром 100 мм на вулиці Костянтинівській, 7.
У зв’язку з цим буде припинено водопостачання житлового будинку №8, а також управління СБУ, готелю та торгового центру.
8 серпня з 9:15 до 18:00 запланована врізка та заміна арматури діаметром 50 і 100 мм на вулиці Каменярів, 42-Б.
Без води залишаться школа (№32), дитсадок (№50) та будинки приватного сектору.
8 серпня з 10:00 до 23:00 проводитимуть врізку арматури діаметром 100, 150 и 300 мм у Лабораторному провулку. Водою слід запастися мешканцям будинків №14, 16, 18, 26, 26-а, а також працівникам офісів (№12 і 9) і дому футболу (№7).
Також 8 серпня виконуватимуть роботи на вулиці П. Майбороди, у зв’язку з чим з 10:00 до 20:00 обмежать водопостачання корпусу інституту нейрохірургії та будинків №6 і 6-а на вулиці Мурашка.
Через врізку арматури на вулиці Столєтова та в провулку Грабовського 8 серпня без води залишаться 14 приватних будинків в Голосіївському районі.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко