У Києві 3-річна дівчинка випала з вікна 16-го поверху

У столиці внаслідок падіння з вікна 16-го поверху загинула 3-річна дівчинка.
Про це повідомляє Поліція Києва.
"Попередньо встановлено, що дитина прокинулася вранці, коли всі спали, підійшла до відчиненого вікна і оперлася руками на москітну сітку, яка не витримала ваги – і дівчинка випала з 16-го поверху", – йдеться в повідомленні.
Лікарі, які прибули за викликом, констатувати смерть 3-річної дівчинки.
За даними спільноти "Типічний Київ", трагедія сталася вранці 5 серпня на бульварі Бикова.
Слідчі Деснянського управління поліції встановлюють всі обставини трагедії, після чого буде надана правова оцінка події.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко