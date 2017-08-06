У Києві 3-річна дівчинка випала з вікна 16-го поверху

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06.08.2017  10:48


Фото belchas.by

У столиці внаслідок падіння з вікна 16-го поверху загинула 3-річна дівчинка.

Про це повідомляє Поліція Києва.

"Попередньо встановлено, що дитина прокинулася вранці, коли всі спали, підійшла до відчиненого вікна і оперлася руками на москітну сітку, яка не витримала ваги – і дівчинка випала з 16-го поверху",  – йдеться в повідомленні.  

Лікарі, які прибули за викликом, констатувати смерть 3-річної дівчинки.  

За даними спільноти "Типічний Київ", трагедія сталася вранці 5 серпня на бульварі Бикова.

Слідчі Деснянського управління поліції встановлюють всі обставини трагедії, після чого буде надана правова оцінка події.
 
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