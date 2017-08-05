Кличко обіцяє демонтувати 1200 незаконних МАФів до кінця року

Київська адміністрація має намір демонтувати 1200 незаконних МАФів до кінця року.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю телеканалу "Київ", повідомляє прес-служба політика.
"Цього року ми вже прибрали більше тисячі незаконних споруд, і нам також потрібно прибрати ще близько 1200 незаконних кіосків. Поступово ми наводимо лад з незаконним розміщенням тимчасових споруд, і люди бачать, що там, де раніше стояли МАФи, тепер – відкритий простір, парки та сквери", - сказав Кличко.
За його словами, місто не тисне на малий бізнес, а навпаки "усіляко підтримує підприємців", але вони мають працювати легально.
"Будь ласка, беріть в оренду приміщення, працюйте офіційно. І я впевнений, що поступово перебрати на себе функцію МАФів мають торгівельні центри, які надають приміщення підприємцям, як це відбувається в усіх цивілізованих країнах", - відзначив Кличко.
Він додав, що у Києві величезна кількість МАФів розташовані незаконно, нелегально підключаються до міських мереж, нічого не сплачують у бюджет.
"Наше завдання, як міської влади, зробити так, щоб нелегальних МАФів у Києві не було, а легальні надавали якісні послуги", - підсумував міський голова.
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