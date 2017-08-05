Кличко обіцяє демонтувати 1200 незаконних МАФів до кінця року



Фото politeka.net Фото politeka.net

Київська адміністрація має намір демонтувати 1200 незаконних МАФів до кінця року.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю телеканалу "Київ", повідомляє прес-служба політика.

"Цього року ми вже прибрали більше тисячі незаконних споруд, і нам також потрібно прибрати ще близько 1200 незаконних кіосків. Поступово ми наводимо лад з незаконним розміщенням тимчасових споруд, і люди бачать, що там, де раніше стояли МАФи, тепер – відкритий простір, парки та сквери", - сказав Кличко.

За його словами, місто не тисне на малий бізнес, а навпаки "усіляко підтримує підприємців", але вони мають працювати легально.

"Будь ласка, беріть в оренду приміщення, працюйте офіційно. І я впевнений, що поступово перебрати на себе функцію МАФів мають торгівельні центри, які надають приміщення підприємцям, як це відбувається в усіх цивілізованих країнах", - відзначив Кличко.

Він додав, що у Києві величезна кількість МАФів розташовані незаконно, нелегально підключаються до міських мереж, нічого не сплачують у бюджет.

"Наше завдання, як міської влади, зробити так, щоб нелегальних МАФів у Києві не було, а легальні надавали якісні послуги", - підсумував міський голова.