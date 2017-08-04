На Сирецькій тролейбус в’їхав у житловий будинок. ФОТО

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04.08.2017  15:36


На вулиці Сирецькій тролейбус в’їхав у стіну житлового будинку.

Про це повідомляє ДТП.kiev.ua.

Аварія сталася, коли тролейбус виїжджав з депо.

"Дивом обійшлося без постраждалих. Великий затор", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли "Українській правді. Київ" у КП "Київпастранс", ДТП сталася о 12:00.  

 

"Наразі розпочалося службове внутрішнє розслідування – будемо з’ясовувати причину, чому так сталося – чи водієві стало зле, чи він не впорався з керуванням. Він зараз пише пояснюючу", - розповіли у прес-службі.

"За результатами розслідування водія може бути покарано або звільнено", - підсумували у прес-службі.

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"
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