На Сирецькій тролейбус в’їхав у житловий будинок. ФОТО

На вулиці Сирецькій тролейбус в’їхав у стіну житлового будинку.
Про це повідомляє ДТП.kiev.ua.
Аварія сталася, коли тролейбус виїжджав з депо.
"Дивом обійшлося без постраждалих. Великий затор", - йдеться в повідомленні.
Як розповіли "Українській правді. Київ" у КП "Київпастранс", ДТП сталася о 12:00.
"Наразі розпочалося службове внутрішнє розслідування – будемо з’ясовувати причину, чому так сталося – чи водієві стало зле, чи він не впорався з керуванням. Він зараз пише пояснюючу", - розповіли у прес-службі.
"За результатами розслідування водія може бути покарано або звільнено", - підсумували у прес-службі.
Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко