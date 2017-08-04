Будинок учителя закрили: орендарі залишились без приміщення



Фото stezhkamu.com Фото stezhkamu.com

Столичний Будинок учителя закривають на реставрацію, однак орендарів, які мають договори до 2019 року не попередили, фактично просто виставивши за двері.

Про це у facebook повідомила активіст Юлія Нікітіна.

За її словами, у Будинку учителя було близько десятка орендарів, серед яких хореографічні школи "Кияночка" та "Ювента".

"Рішення реставрувати Будинок учителя – ми всі знаємо, в якому він стані, – чудове. Ми всі це рішення вітаємо. Але проблема у тому, що всі орендарі мають договори, які неможливо розірвати в односторонньому порядку, і дійсні вони до 2019 року", - сказала Нікітіна у коментарі "Українській правді. Київ".

Вона пояснила, що Будинок учителя, який підписував договори оренди у 2015-16 роках, і міська влада ніяк не подбали про те, щоб знайти відповідні приміщення для цих шкіл.

"Звісно, вони би мали запропонувати інше приміщення, але ж можна зробити простіше – сказати, що будівля аварійна і просто виставити за двері", - обурилась Нікітіна.

Як пояснила президент громадської організації "Клуб спортивного танцю "Ювента" Олександра Нікітіна, орендарів не повідомили навіть за добу.

"Вчора ми мали заняття. Сьогодні у нас на 9 ранку знов заняття. Ми прийшли, але на дверях висіло оголошення, а охорона нас навіть не пустила забрати навіть наші речі", - сказала Нікітіна.

Фото Олександри Нікітіної

Вона відзначила, що загалом у школі займається близько 200 осіб, і нині через неможливість займатися може бути зірвана підготовка до Чемпіонату світу з бальних танців, де "Ювента" завжди бере призові місця і прославляє Україну.

"Є календар змагань. У кожної пари він інший. Перше змагання пройде у Штутгарті з 7 по 12 серпня. Туди їдуть 6 пар. І сьогодні-післязавтра у нас мали бути фінальні прогони, де пари мали відшліфувати свою майстерність. Потім будуть чемпіонати у Дубровнику, Голландії", - розповіла Нікітіна.

За її словами, уже оплачені квитки за переліт, проживання тощо, але пари не мають де тренуватися.

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"Нам сказали, що це до 11 серпня. У цей час мають пройти науково-дослідні роботи. Сама реставрація запланована на листопад. Але ми не віримо, що Будинок вчителя відкриють 11 серпня. Більше того, для таких робіт не потрібно закривати усю будівлю", сказала Нікітіна.

"Якби нас попередили і спитали, як бути, то ми би погодили графіки, надали доступ до приміщень і мали би змогу не зривати підготовку до чемпіонату", - долала вона.

Нікітіна припустила, що столична влада визнає будівлю аварійною, закриє її, щоб освоїти виділені на ремонт 50 мільйонів.

"Ми хотіли, щоб надали за якийсь час до закриття надали подібне приміщення на таких же умовах, компенсували витрати на час ремонту. А не просто виставляли за двері. Ми відправляли такі звернення до різних органів, але їх усі проігнорували. Ми також направили звернення до прокуратури за фактом самоуправства", - сказала Нікітіна.

Що робити школі, вона на наразі не знає, бо знайти потрібне приміщення не дуже просто.

Бідкається, як бути з навчанням і заступник директора Київського хореографічного коледжу „Кияночка" Ольга Погребна. За її словами, про закриття Будинку вчителя школу не попередили.

Директор Київського хореографічного коледжу Дмитро Кайгородов каже, що про майбутнє закриття попереджали, але на рівні „розмов у коридорі".

"Нам казали у якихось розмовах. Не офіційно. Але сьогодні таки закрили. Ми будемо домагатися, і нам Віталій Кличко обіцяв, що ми без приміщення не залишимось, будемо домагатися, щоб нам дали змогу займатися і паралельно проводили ремонт", - сказав Кайгородов.

Він додав, що наразі частково заняття школи проходять у Будинку вчителя.

"У нас зараз тут проходить екзамен на прийом у коледж. Ми не можемо його не проводити. Що буде далі – невідомо, може, там вже ні шкіл, ні музею не буде, а буде банк, казино чи ресторан", - сказав Кайгородов.

Водночас заступник мера Києва Олексій Резніков наголосив, що потреба у реставрації Будинку вчителя назріла давно, а орендарів попереджали заздалегідь.

"Те, що орендарів не попереджали, неправда. Вони були повідомлені і навіть деякі найняли адвокатів, які ходили до керівництва Будинку вчителя "з’ясовувати стосунки"", - сказав Резніков.

Він додав, що про те, що Будинок учителя реставруватимуть, було відомо ще наприкінці 2016 року, бо тоді закладались кошти у бюджет.

"Я особисто був у цій будівлі, бо на святкування сторіччя УНР планувалися деякі офіційні заклади у Будинку учителя, включаючи урочисте засідання уряду. Ми там були разом з апаратом уряду і коли ми побачили, що там відбувається, що там є небезпека, що це приміщення в аварійному стані, то навіть відмовилась проводити урочисті заходи", - сказав Резніков.

Стан будівлі. Фото

За його словами, після цього провели нараду, звернулись до Мінкультури з проханням надати дозвіл на проведення цих робіт у пам’ятці культури національного значення, отримали такий дозвіл і нарешті починають підготовку до реставрації.

Стан деяких приміщень у Будинку вчителя. Фото

Резніков додав, що дослідницькі роботи триватимуть 10 днів.

"Після цього вони почнуть робити експертизу і готувати певні висновки. Це, думаю, триватиме мінімум місяць. Після цього, коли буде з’ясовано, чи будівля аварійна, чи тільки частково, які саме роботи там треба проводити, то буде відомо, чи можуть там проводитися заняття", - сказав заступник мера.

Він підтвердив, що упродовж серпня-початку орендарі не зможуть використовувати свої приміщення, бо „ніхто не візьме на себе відповідальність допускати людей у місце, де будуть проводитись певні підготовчі роботи".

Резніков також наголосив, що орендарям пропонували альтернативні варіанти для переїзду, але орендарі їх відкидають.

"Вони, як мені доповідають підлеглі, вимагають нове приміщення, площею 3 тисячі квадратних метрів. В ідеалі – так, ми мали знайти їм таке ж приміщення, але таких приміщень у комунальній власності міста, такої площі, та ще й у центрі міста – таких приміщень, на жаль, небагато", - сказав Резінков.

Він додав, що наразі є проект рішення Київради про виділення школам нового приміщення. Це рішення мають проголосувати у вересні, коли Київрада повернеться з канікул.

Нині орендарі мають знайти приміщення для себе самі, або погодитись на те, що запропонувало місто. Сплачувати кошти за той час, що орендарі не користувались приміщенням у Будинку вчителя, вони не будуть.

"Так, ми, місто, як орендодавець, формально порушуємо договір, бо не даємо їм користуватися орендованими приміщеннями. Але ці приміщення є небезпечними, плюс це є пам’ятка архітектури, і той, хто не буде її реставрувати, буде вважатися особою, яка доводить пам’ятку до руйнування. А це кримінальний злочин. Відтягувати з порятунком пам’ятки – не можна. Бо ми можемо її втратити", - підсумував Резінков.

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"