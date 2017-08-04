Службовців Фонду соцстрахування викрили на привласнені коштів

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04.08.2017  12:44


Скриншот з відео поліції

Правоохоронці викрили схему розкрадання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.

Відзначається, що упродовж 2017 року службові особи виконавчої дирекції установи без погодження профільних міністерств самостійно приймали рішення про використання коштів на закупівлю різних робіт та послуг.

Гроші для соціальних виплат витрачались на розміщення реклами, ремонтні роботи тощо.

"Фондом... укладались договори з підконтрольним комерційними структурами за завищеними цінами. Надлишок державних коштів конвертували у готівку шляхом проведення підприємствами-постачальниками безтоварних операцій із фіктивними суб’єктами господарювання", - йдеться в повідомленні.

На даний час сума збитків встановлюється.

3 серпня слідчі провели санкціоновані обшуки у Києві та Житомирі.

"Процесуальні дії проводились у приміщеннях держустанови, а також за місцем мешкання учасників злочинної схеми", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, печатки комерційних підприємств, зброю, комп’ютерну техніку та 2,6 мільйона гривень.

Досудове розслідування проводиться в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем), ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
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