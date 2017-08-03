Жителям будинків Войцеховського пообіцяли відновити світло



Фото з facebook "Київенерго" Фото з facebook "Київенерго"

Київська адміністрація заявляє, що досягнула конструктиву з мешканцями будинків Войцеховського та розробила план дій, щоб уникнути кризових ситуацій у подальшому.

Про це за результатами переговорів сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє сайт міської влади.

Людям пообіцяли відновити електропостачання, натомість мешканці розблокували Харківське шосе, яке перекривали з 19:00 2 серпня.

"Зараз електропостачання цих будинків відновлюється. Однак протягом найближчого часу міська влада спільно з активами та представниками будинкових громад повинні вирішити проблемні питання отримання будинками технічних умов", - сказав Пантелеєв.

Він додав, що також на порядку денному – реструктуризація боргів за послуги водо- і електропостачання та, водночас, визначення структури цих боргів.

"Зараз облік ведеться за єдиним приладом обліку на всі 7 будинків. Треба з’ясувати, хто саме має борг", – сказав Пантелеєв.



Він підкреслив, що влада готова йти назустріч ошуканим мешканцям, але і від них їй потрібна готовність організуватися, співпрацювати та виконувати домовленості.

Як відомо, мешканці будинків Войцеховського перекрили рух на Харківському шосе з 19:00 2 серпня.

Дорога була заблокована від Дарницької площі до Інституту хімії. Пропускали лише "швидкі" та пожежні машини.

Люди вимагали відновити електропостачання, призупинене через борги за електроенергію та невиконані забудовником технічні умови приєднання до мереж.

Київська адміністрація знає про відключення електро- і водопостачання у будинках Войцеховського, але заявляє, що відновлення послуг може бути небезпечне для самих мешканців.

Роботу трамваїв маршрутів № 8, 22, 29, автобусів №42, 45, 51, 3, 115 та низки маршрутних таксі було заблоковано. "Київпастарнс" організував роботу трамваїв на ділянках від бульвару Перова, а автобусів – в обхід заблокованої ділянки Харківського шосе.

Нардеп, радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець заявив, що підключення незаконних будинків Войцеховсього в районі Дарницької площі та Інституту хімії до мережі електропостачання може призвести до відключення світла у цілому мікрорайоні.

Станом на 13:50 Харківське шосе було ще перекрите для авто, міська влада та "Київенерго" проводили переговори з протестувальниками.

О 14:10 3 серпня рух транспорту на вулиці Харківське шосе відновили.