Рух на Харківському шосе розблокували. ФОТО





Станом на 14:10 рух транспорту на вулиці Харківське шосе, яку блокували протестувальники з 19:00 2 серпня, відновлено.

Дорогою їде невелика кількість приватних авто, маршрутки, автобуси і трамваї, шлях слідування яких проходить через цю вулицю.

Місцеві жителі відзначають, що такої мізерної кількості транспорту у будній день на Харківському шосе ще не бачили.

"Певно, водії ще не знають, що рух уже відкрили. Бо я скільки тут живу, то тут повно машин, затори, шум, а щоб отак кілька машин проїжджало, то такого не пам’ятаю навіть. Тепер можу поїхати на ринок, бо вже автобуси ходять", - сказала пенсіонерка Валентина Романівна.

Як повідомили у КП "Київпастранс", о 14:25 відновлено рух автобусів маршрутів №42,45,51,63,115 та трамваїв маршрутів №8,22,29 за власними схемами руху.

Як відомо, мешканці будинків Войцеховського перекрили рух на Харківському шосе з 19:00 2 серпня.

Дорога була заблокована від Дарницької площі до Інституту хімії. Пропускали лише "швидкі" та пожежні машини.

Люди вимагають відновити електропостачання, призупинене через борги за електроенергію та невиконані забудовником технічні умови приєднання до мереж.

Київська адміністрація знає про відключення електро- і водопостачання у будинках Войцеховського, але заявляє, що відновлення послуг може бути небезпечне для самих мешканців.

Роботу трамваїв маршрутів № 8, 22, 29, автобусів №42, 45, 51, 3, 115 та низки маршрутних таксі було заблоковано. "Київпастарнс" організував роботу трамваїв на ділянках від бульвару Перова, а автобусів – в обхід заблокованої ділянки Харківського шосе.

Нардеп, радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець заявляє, що підключення незаконних будинків Войцеховсього в районі Дарницької площі та Інституту хімії до мережі електропостачання може призвести до відключення світла у цілому мікрорайоні.

Станом на 13:50 Харківське шосе було ще перекрите для авто, міська влада та "Київенерго" проводили переговори з протестувальниками.

Ірина Балачук, Українська правда. Київ