Харківське шосе заблоковане. Влада веде переговори з мешканцями. ФОТО

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03.08.2017  13:49


Фото Ірини Балачук, УП

Станом на 13:50 Харківське шосе перекрите для авто, міська влада та „Київенерго" ведуть переговори з протестувальниками.

Про це повідомляє прес-служба "Київенерго" у facebook.

"Саме зараз тривають переговори мешканців будинків Войцеховського з міською владою, забудовником та "Київенерго"", - йдеться в повідомленні.

У "Київенерго" прояснили, що угода про електропостачання між забудовником та енергокомпанією була укладена лише на період будівництва.

"Фактично будинки ТОВ "Еверест плюс" по вулиці Харківське шосе (ОСББ "Стародарницький", "Власна оселя", "Родинний затишок 24" та ЖБК "Флагман 10") є будмайданчиком. Попри заселення, будинки не введені в експлуатацію", - йдеться в повідомленні.

Станом на 1 серпня борг ТОВ "Еверест плюс" за електроенергію становить понад 3,3 мільйона гривень.

Як відомо, мешканці будинків Войцеховського перекрили рух на Харківському шосе з 19:00 2 серпня.

Дорога заблокована від Дарницької площі до Інституту хімії. Пропускають лише "швидкі" та пожежні машини. 

Люди вимагають відновити електропостачання, призупинене через борги за електроенергію та невиконані забудовником технічні умови приєднання до мереж.

Київська адміністрація знає про відключення електро- і водопостачання у будинках Войцеховського, але заявляє, що відновлення послуг може бути небезпечне для самих мешканців.

Роботу трамваїв маршрутів № 8, 22, 29, автобусів №42, 45, 51, 3, 115 та низки маршрутних таксі заблоковано. "Київпастарнс" організував роботу трамваїв на ділянках від бульвару Перова, а автобусів – в обхід заблокованої ділянки Харківського шосе. 

Нардеп, радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець заявляє, що підключення незаконних будинків Войцеховсього в районі Дарницької площі та Інституту хімії до мережі електропостачання може призвести до відключення світла у цілому мікрорайоні.

Українська правда. Київ
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