Київпастранс розповів, як ходять трамваї і автобуси через протест на Харківському шосе



Фото Ірини Балачук, УП Фото Ірини Балачук, УП

У зв’язку з перекриттям мітингувальниками вулиці Харківське шосе, заблоковано роботу трамваїв маршрутів № 8, 22, 29, автобусів №42, 45, 51, 3, 115 та низки маршрутних таксі.

Про це повідомляє КП" Київпастранс".

У зв’язку з цим роботу трамваїв №8 організовано від бульвару Перова до станції метро "Лісова", трамваїв №22 – від бульвару Перова до Дарницького ТРЕД, трамваїв №29 – від метро "Лісова" до вулиці Сабурова.

Виїзд автобусів маршрутів № 42,45,51,63,115 скеровано в об’їзд Харківського шосе.

Рух автобусів №115 організовано з Дарницької площі до Контрактової площі, автобусів №45 – від метро Харківська до вулиці Привокзальна.

Рух автобусів №51 організовано на двох ділянках: метро "Червоний Хутір" – вулиця Привокзальна і метро "Либідська" – Дарницька площа.

Автобуси маршрутів №63 курсують від метро "Червоний Хутір" до вулиці Привокзальна, автобуси №42 – від вулиці Шептицького до Дарницького універмагу та від вулиці Є. Чавдар до метро "Осокорки".

"По трамвайному маршруту №8 додатково організоване автобусне сполучення на ділянці метро "Позняки" – вулиця Привокзальна", - підсумували у "Київпастрансі".

Як відомо, мешканці будинків Войцеховського перекрили рух на Харківському шосе увечері 2 серпня.

Дорога заблокована від Дарницької площі до Інституту хімії. Пропускають лише "швидкі" та пожежні машини.

Станом на 11:00 3 серпня рух заблокований.

Українська правда. Київ