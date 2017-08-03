КМДА: дати світло у будинки Войцеховського – небезпечно

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03.08.2017  11:38


Київська адміністрація знає про відключення електро- і водопостачання у будинках Войцеховського, але заявляє, що відновлення послуг може бути небезпечне для самих мешканців.

Про це "Українській правді. Київ" повідомила прес-секретар заступника голови КМДА Петра Пантелеєва Юлія Грамотна, коментуючи перекриття жителями Харківського шосе.   

"Проблема не нова, але технічні умови не виконані, люди нічого не роблять свої обов’язків не виконують. "Київенерго" не може підключити світло і ввести в експлуатацію без технічних умов. У тих умовах, в яких будинок залишив забудовник, будинок не може отримати технічні умови, бо це небезпечно. І ми, і люди залишаємося  заручниками", - сказала Грамотна.

Вона відзначила, що міська влада провела не одну зустріч з людьми.

"Ми їм щоразу кажемо, ми вас розуміємо, але ви повинні або створити ОСББ, або якимось чином чи механізмом добудувати будинок. Люди цього не чують. Більше того, нові люди продовжують купувати квартир у цих проблемних будинках. Як до них достукатися, ми знаємо. Кажемо, попереджаємо – але люди продовжують нести гроші скандальному забудовнику", - сказала Грамотна.

За її словами, досі мешканці мали світло і воду, але мали і борги. Борг їм реструктуризували, але люди його не сплачують.

"Нині світло відрізали вже за борги. Ми весь час ідемо назустріч людям, але тих домовленостей, про які вони самі просять, вони ж самі і не дотримуються", - сказала Грамотна.

"Ці будинки є небезпечними, якщо їх підкорчити до комунікацій у такому виді, як вони є зараз. Думаю, "Київенерго" не піде на це. І, думаю, жодна інші компанія теж не піде. І тут їх звинувачувати не можна у тому, що вони не хочуть наражати людей на небезпеку і підключати у небезпечних умовах", - сказала Грамотна.  

Наразі міські чиновники виїхали до людей, щоб "знову напрацювати спільне рішення".

Водночас Грамотна прогнозує, що проблему не вирішать, а лиш знову знайдуть тимчасове рішення.

Станом на 10:40 рух на Харківському шосе заблоковано. 

 

Як відомо, мешканці будинків Войцеховського перекрили рух на Харківському шосе увечері 2 серпня.

Дорога заблокована від Дарницької площі до Інституту хімії. Пропускають лише "швидкі" та пожежні машини.

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"
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