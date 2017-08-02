У Бучанській міськраді – обшуки. ФОТО

Прокуратура разом із СБУ проводять обшуки в приміщенні Бучанської міської ради.
Про це повідомляє "Громада Приірпіння".
За словами журналістки Олени Жежери, яка перебуває на місці події, працівники СБУ стоять на вході до кабінетів міської ради і нікого не впускають.
"На дверях написано "Входу немає". Працівники СБУ в масках і з автоматами. Про причини обшуків не кажуть, радять звертатися до прес-служби", – повідомила Жежера.
Вона додала, що при цьому ЦНАП, розташований на першому поверсі, працює в штатному режимі.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко