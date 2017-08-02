У Бучанській міськраді – обшуки. ФОТО





Прокуратура разом із СБУ проводять обшуки в приміщенні Бучанської міської ради.

Про це повідомляє "Громада Приірпіння".

За словами журналістки Олени Жежери, яка перебуває на місці події, працівники СБУ стоять на вході до кабінетів міської ради і нікого не впускають.

"На дверях написано "Входу немає". Працівники СБУ в масках і з автоматами. Про причини обшуків не кажуть, радять звертатися до прес-служби", – повідомила Жежера.

Вона додала, що при цьому ЦНАП, розташований на першому поверсі, працює в штатному режимі.