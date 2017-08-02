З 10 серпня паркувальників у Києві не буде, – Кличко

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02.08.2017  09:50


Фото "Сегодня"

10 серпня за паркування у Києві можна буде заплатити через паркомат, sms чи придбати місячний талон на паркування.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі 112.ua.

Він визнав, що з парковками у місті "хаос", але додав, що місто не має права оштрафувати безвідповідального водія, який залишив свою машину, чи евакуювати його авто.

"Тим не менше, порядок треба навести. Тому з 10 серпня обігу готівкових коштів у сфері паркування столиці взагалі не буде. Водії зможуть оплатити парковку через паркомати, sms чи місячні талони на оплату парковки, які можна купити в кіосках продажу преси чи інформаційних кіосках", - сказав Кличко.

За його словами, такий експеримент триватиме до моменту, поки не буде проголосований "закон про паркування".

"З 10 серпня людський фактор буде мінімальний. Якщо хтось після 10 серпня вимагатиме з вас готівку за парковку, можете сміливо дзвонити в поліцію – ці люди намагаються вас пограбувати", - сказав Кличко.

Він також висловив сподівання, що водії будуть відповідальними і сплачуватимуть за паркування.

"А цей великий обіг "чорної готівки" повинен перестати існувати", - наголосив Кличко. 

Як відомо, 1 серпня кілька десятків паркувальників у формі перекривали вулицю Хрещатик у Києві. 

Раніше на кількох центральних вулицях столиці запустили проект "Чесна парковка". Громадський моніторинг роботи проекту виявив, що близько 50% водіїв не платять за парковку.  

За перші три тижні проекту "Чесна парковка", з 12 до 30 червня, надходження з 5 майданчиків у центрі Києва зросли у 2,2 рази порівняно таким самим періодом минулого року. 

Українська правда. Київ 
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