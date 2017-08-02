Губернатор Київщини: "Обшуки, арешти, суворий режим" – звикайте до цих слів

Голова Київської обладміністрації Олександр Горган прогнозує, що обшуки і арешти корумпованих чиновників у Київській обладміністрації триватимуть.

Про це він написав у facebook.

"Щодо обшуків, які проводились в КОДА. "Обшуки, арешти, взяття під варту". Звикайте до цих слів в новинах про Київську область", - написав Горган.

Він відзначив, що 1 серпня прокуратура і СБУ проводили процесуальні дії в рамках кримінального провадження за ч.3 ст. 368 ("Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище").

"Вкотре заявляю – розподіл пасажирських маршрутів в області є результатом корупційних домовленостей відповідальних чиновників, власників транспортних компаній і криміналітету, який контролює нелегальних перевізників", - написав Горган.

За його словами, обшуки у КОДА проходили з метою встановлення осіб, причетних до організації схеми і її припинення.

1 серпня слідчі вилучили документи з управління інфраструктури Київської ОДА за 2015 -2016 роки, які стосувались конкурсів на визначення транспортних компаній, які здійснюють регулярні пасажирські перевезення в межах Київської області.

Горган додав, що системно взаємодіє з правоохоронцями для припинення усталених корупційних схем у КОДА.

"І ця взаємодія стосується не тільки транспортної сфери. Спільно з Прокурором області Дмитром Чібісовим я здійснюю інспекцію об'єктів капітального будівництва. На черзі – заклади охорони здоров'я", - написав Горган.

"Скоро в новинах про Київщину з'являться слова "ув'язнення, конфіскація, суворий режим". Без них не буде слів "економічне зростання, добробут кожної родини, довіра до влади"", - підсумував голова КОДА.

Як відомо, 1 серпня Прокуратура Київщини спільно з СБУ проводили обшуки у службовців Управління інфраструктури КОДА у справі про корупцію при видачі дозволів на обслуговування приміських автобусних маршрутів.

Як відомо, у лютому Горган заявив, що розподіл автобусних маршрутів на Київщині здійснюється через "закулісні домовленості" і корупційні зв’язки і пообіцяв подолати це.

Горган запевнив, що проводитиме відкриті конкурси на здійснення автобусних перевезень на Київщині.

Зокрема у 2017 році він обіцяв провести конкурси і перекласти договори щодо 142 маршрутів.