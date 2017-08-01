У Києві пройшла перша репетиція параду до Дня незалежності. ФОТО. Відео





На території авіаційного заводу імені Антонова у Києві пройшло перше спільне тренування Нацгвардії та інших силових структур до військового параду.

Про це повідомляє сайт Нацгвардії.

Відзначається, що на параді цього року національну гвардію представлять курсанти Національної Академії НГУ, батальйон почесної варти військової частини 3030 та об’єднаний оркестр Київського гарнізону.

"Попереду ще декілька тижнів до проходження головною вулицею країни. Всі хлопці, як один, налаштовані на подальше тренування і готові приємно здивувати своєю майстерністю та міццю", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 24 серпня на Хрещатику у Києві планують провести парад військ.

Фото ngu.gov.ua