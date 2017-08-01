Прокурора Київщини затримали за хабар. ФОТО



Фото з facebook Лариси Сарган Фото з facebook Лариси Сарган

Працівника прокуратури Київської області затримали за вимагання 5 тисяч доларів хабара.

Про це у facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Відзначається, що за таку суму прокурор обіцяв громадянину посприяти у винесенні щодо обвинуваченого покарання, не пов’язаного з реальним позбавленням волі.

Слідчі ГПУ спільно СБУ затримали прокурора та посередника після одержання частини хабара у розмірі 104 тисячі гривень (еквівалент 4 тисяч доларів).

Проводяться першочергові слідчі дії. Досудове розслідування триває.

Сарган відзначила, що це вже 15-й у цьому році затриманий за хабарництво прокурор.