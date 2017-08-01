Паркувальники Києва перекрили Хрещатик через пішохідний Поділ. ФОТО





Кілька десятків паркувальників у формі перекрили вулицю Хрещатик у Києві.

Про це повідомив екс-заступник мера Києва, депутат Київради Ілля Сагайдак.

Причиною перекриття він назвав експеримент з облаштуванням єдиної пішохідної зони на Контрактовій площі і вулиці Сагайдачного.

"Мені свого часу не вдалось переконати розігнати цих рекетирів в жилетках з вулиць столиці, ліквідувавши "Київтранспарксервіс". Зараз вони перекрили Хрещатик, бо людям зробили пішохідну площу Контрактову, а це мінус кормушка для паркувальників", - написав Сагайдак.

Він наголосив, що паркувальники перекрили Хрещатику, бо знизились їх заробітки.

"Гроші зі столиних парковок йшли в кишені угруповання. Паркувальники працюють проти киян, тому нічого дивного, але дивно, що місто досі їх терпить", - підсумував Сагайдак.