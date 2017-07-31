Мінрегіонбуд: Забудова Сінного ринку законна, але зупинити може суд



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Міністерство регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ не може вплинути на ситуацію щодо забудови Сінного ринку, тому для вирішення цього питання варто звертатися до суду.

Про це на брифінгу 31 липня заявив державний секретар Мінрегіонбуду Максим Малашкін, повідомляє "Укрінформ".

"На сьогодні листами від міністерства чи якимись роз’ясненнями ми не можемо вирішити питання. Це як мінімум перевищення повноважень, що є абсолютно неможливим", - сказав Малашкін.

Він додав, що містобудівні умови та обмеження щодо цього об’єкта є чинними на весь цикл будівництва.

"Навіть якщо буде якийсь лист, який стане підставою для скасування тих самих містобудівних умов та обмежень чи інших дозвільних документів, то ми одразу отримаємо звернення забудовника до суду. Я упевнений на 100%, що він такі суди виграє, чітко посилаючись на норми закону", - додав держсекретар.

За його словами, закон не передбачає можливості скасування документу після того, як він уже виданий і діє.

Малашкін переконаний, що є ще одна можливість скасування містобудівних умов – через суд.

"Думаю, що саме це є тим засобом, який у подібних ситуаціях може вирішити це питання", - наголосив Малашкін.

Перший заступник голови Держархбудінспекції Валерій Філончук підтвердив, що інспекція провела позапланову перевірку законності видачі містобудівних умов та обмежень на об’єкт будівництва на вулиці Воровського, 17 (нині Бульварно-Кудрявська).

"Містобудівні умови та обмеження були видані 13 березня 2013 року. За результатами перевірки встановлено, що на той час підстав для відмови у видачі забудовнику цих дозвільних документів не було. Тож ці містобудівні умови на даний час є чинними", - заявив він.

Як відомо, скандал із забудовою колишнього ринку спалахнув ще 2015 року, коли тут почали рити котлован і забивати палі.

Міська влада і активісти були категорично проти багатоповерхової забудови, яка б псувала вигляд центру міста.

Компанія, що виступає підрядником, запевняла, що роботи – підготовчі, а затвердженого проекту поки що немає.

У квітні 2016 року столичне управління Нацполіції відкрило кримінальне провадження з приводу відчуження земділянки (2004 року Київрадою було передано в оренду на 10 років) за статтею "Службова недбалість".

У вересні 2016 року Голосіївський райсуд наклав арешт із забороною відчуження на земельну ділянку колишнього ринку.

Але вже у листопаді 2016 року на вулиці Бульварно-Кудрявській, 17, де був Сінний ринок, відновилося будівництво, а в мережі з'явився сайт з продажу квартир у майбутніх будинках.

Громада виступає проти цієї забудови.

7 квітня мер Києва Віталій Кличко заявив, що забудовник території колишнього Сінного ринку має до 15 квітня надати інформацію про наявну дозвільну документацію.

12 квітня після низки акцій протесту і звернень Кличко доручив Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції терміново провести виїзну перевірку відповідності документів за місцем будівництва.

Активісти заявляють, що будівництво на місці Сінного ринку не має усіх необхідних документів, а на мітингах проти цієї забудови вони отримують натяки і погрозі від тітушок.

Замовник ЖК "Ярославів град" ТОВ "Емпоріум Пропертіз" переконує, що має всі необхідні документи на забудову, а до погроз активістам не має жодного стосунку.

Громада вимагає зниження висотні комплексу з запланованих 81 метра до дозволених законом у цій частині міста 27 м.

Державна архітектурна-будівельна інспекція з 27 квітня призупинили будівництво ЖК "Ярославів град" на місці Сінного ринку.

Нещодавно у ЗМІ з’явилась інформація про те, що ДАБІ другий місяць чекає від Мінрегіону відповіді щодо законності містобудівних умов, виданих забудовнику Сінного ринку.

Міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко заявив на це, що в умовах децентралізації містобудівні умови і обмеження, дозвільні документи на будівництво видає місцева влада.