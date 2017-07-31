Під "Свічкою Пам’яті" збудують музей Голодомору. ФОТО





На вулиці Лаврській, 3 під пам’ятним знаком "Свіча Пам’яті" збудують Музей Голодомору.

Ескізний проект будівництва схвалила Архітектурно-містобудівна рада на засіданні 31 липня, повідомляє сайт міської влади.

"Профільні спеціалісти містобудівної ради схвалюють роботу проектної організації. Вона зроблена якісно та професійно. Проектант має дослухатись до зауважень і розпочинати відпрацювання погоджень", – сказав заступник голови КМДА Олександр Спасибко.

Передбачається, що музей розташується у підземній частині Пам’ятного знаку "Свіча Пам’яті", куди відвідувачі зможуть потрапити сходами.

Загалом будівля Національного музею складатиметься із двох частин: музею Голодомору та виставкового центру, де будуть проходити виставки експозицій.

Спасибко зазначив, що споруда Музею повинна максимально вписуватися в ландшафт київських гір, оскільки проектуватиметься на території, що віднесена до буферної зони об’єкту ЮНЕСКО.

Наразі Мінкульт проінформував Центр Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО про заплановані містобудівні перетворення і чекає на відповідь.

Відзначається, що спорудження Меморіального комплексу передбачалось у дві черги. У 2008-му реалізували першу чергу – меморіальну, а музейної немає і досі.

Фото з сайту КМДА