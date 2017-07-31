На Набережно-Рибальській на 2 місяці обмежать рух



Фото google.maps Фото google.maps

З 1 серпня до 31 жовтня на Набережно-Рибальській дорозі у Подільському районі буде тимчасово обмежено рух транспорту у зв’язку з будівельними роботами.

Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 911.



Зокрема, рух обмежать:



- з 1 серпня до 16 вересня на Набережно-Рибальській дорозі в напрямку Московського мосту;



- з 16 вересня до 31 жовтня на Набережно-Рибальській дорозі в напрямку Контрактової площі.



Відзначається, що в разі необхідності буде внесено зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, шлях курсування яких проходить зазначеними вулицями.





