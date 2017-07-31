На Набережно-Рибальській на 2 місяці обмежать рух

З 1 серпня до 31 жовтня на Набережно-Рибальській дорозі у Подільському районі буде тимчасово обмежено рух транспорту у зв’язку з будівельними роботами.
Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 911.
Зокрема, рух обмежать:
- з 1 серпня до 16 вересня на Набережно-Рибальській дорозі в напрямку Московського мосту;
- з 16 вересня до 31 жовтня на Набережно-Рибальській дорозі в напрямку Контрактової площі.
Відзначається, що в разі необхідності буде внесено зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, шлях курсування яких проходить зазначеними вулицями.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко