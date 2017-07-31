На Набережно-Рибальській на 2 місяці обмежать рух

Версія для друку     Додати коментар -
31.07.2017  16:15


Фото google.maps

З 1 серпня до 31 жовтня на Набережно-Рибальській дорозі у Подільському районі буде тимчасово обмежено рух транспорту у зв’язку з будівельними роботами.

Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 911.

Зокрема, рух обмежать:

- з 1 серпня до 16 вересня на Набережно-Рибальській дорозі в напрямку Московського мосту;

- з 16 вересня до 31 жовтня на Набережно-Рибальській дорозі в напрямку Контрактової площі.

Відзначається, що в разі необхідності буде внесено зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, шлях курсування яких проходить зазначеними вулицями.



 
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
Київенерго судиться з 2 тисячами киян за борги
На Набережно-Рибальській на 2 місяці обмежать рух
Метрополітен прогнозує закінчити рік зі збитком у 600 мільйонів
Будівництво метро на "Виноградар" планують розпочати до кінця року
Квитки з QR-кодом у метро з’являться 2 серпня
    ПУБЛІКАЦІЇ
Влада
10.07, 15:38

Київська облрада: депутати-злидні купують задурно квартири і здобувають статки

"Батьківщинівець" Кищук з нульовими доходами має найбільші статки. Депутат-злидень Федорченко обріс ділянками і купив столичну квартиру за 149 тисяч гривень. Екс-голова облради Качний живе за межею бідності з нульовим доходом.
Багатії та злидні Київради: депутати не декларують дружин та їхні гроші
Санатории Трускавца - подарите себе праздник!
    КОЛОНКА АВТОРА
24.07.2017, 14:42
Ольга Гвоздік

Місцева ініціатива – механізм захисту інтересів громади чи фарс?

Розгляд місцевої ініціативи про припинення незаконного будівництва на Золотоустівській, 24-а 4 рази переносився з одного сесійного дня на інший. Нарешті депутати вже були змушені розглянути ініціативу. Вимоги громади були цілком законні. Забудова – ні. Тим не менш, депутати знайшли спосіб проігнорувати волю громади.
12.07.2017, 10:51
Світлана Бондаренко

Ціна бездіяльності: як Київ перетворюється на ртутний "Чорнобиль"

Вміст ртуті в ґрунті на заводі "Радикал" перевищує граничну допустиму концентрацію у 14,5 разів, а в повітрі - у 30 разів! Територія свідомо доводиться до повного руйнування. А на замовлення КМДА розробляється проект детального плану територій "промрайону Дніпровський", який включає територію заводу. Це означатиме створення у цьому місці нових забудов