Будівництво метро на "Виноградар" планують розпочати до кінця року



Фото tov-tob.livejournal.com Фото tov-tob.livejournal.com

КП "Київський метрополітен" планує розпочати будівництво двох нових станції у напрямку Виноградаря до кінця року.

Про це на брифінгу 31 липня зазначив перший заступник начальника підприємства Валерій Гавриленко.

"Є рішення про подовження розвитку Сирецько-Печерської лінії від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар. Уже пройшла розробка проектної документації, здійснено експертизу проектних рішень, і в цьому році розробляється і робоча документація, і вже заплановано розпочати певні перші кроки щодо будівництва станції метрополітену в напрямку Виноградаря", - сказав Гавриленко.

Він додав, що першими станціями будуть "Мостицька" і "Проспект Правди".

"На наступні роки заплановано станції "Маршала Гречка" і "Виноградар" і електродепо", - сказав Гавриленко.

Він додав, що станції розташуються на однойменних вулицях.

Наступні дві станції панують розпочати зводити у 2019 році.

Нині проектне рішення наразі проходить експертизу. Після цього стане відома вартість будівництва і буде оголошено тендер.

Перші дві станції будуть мілкого залягання, а дві наступні будуть наземними.

За попередніми даними, на дві перші станції треба понад 5 мільярдів гривень.

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"