Будівництво метро на "Виноградар" планують розпочати до кінця року

Версія для друку     Додати коментар -
31.07.2017  14:18


Фото tov-tob.livejournal.com

КП "Київський метрополітен" планує розпочати будівництво двох нових станції у напрямку Виноградаря до кінця року.

Про це на брифінгу 31 липня зазначив перший заступник начальника підприємства Валерій Гавриленко.

"Є рішення про подовження розвитку Сирецько-Печерської лінії від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар. Уже пройшла розробка проектної документації, здійснено експертизу проектних рішень, і в цьому році розробляється і робоча документація, і вже заплановано розпочати певні перші кроки щодо будівництва станції метрополітену в напрямку Виноградаря", - сказав Гавриленко.

Він додав, що першими станціями будуть "Мостицька" і "Проспект Правди". 

"На наступні роки заплановано станції "Маршала Гречка" і "Виноградар" і електродепо", - сказав Гавриленко.

Він додав, що станції розташуються на однойменних вулицях.

Наступні дві станції панують розпочати зводити у 2019 році.

Нині проектне рішення наразі проходить експертизу. Після цього стане відома вартість будівництва і буде оголошено тендер.  

Перші дві станції будуть мілкого залягання, а дві наступні будуть наземними. 

За попередніми даними, на дві перші станції треба понад 5 мільярдів гривень. 

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"  
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На Московському і Південному мостах обмежать рух
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 11:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник

У Кличка пропонують домовитися зі скандальним забудовником на Святошині

Громаді Новобіличів поки вдається стримувати незаконне будівництво на вулиці Обухівській у Києві. Мешканці активно домагаються скасуванням документів, якими прикривається забудовник. Натомість радник міського голови пропонує домовлятися із керівником незаконної забудови.
13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко

Час думати українською

Якщо ще кілька років тому українськомовні кияни мирилися з панівним становищем російської мови, то зараз усе навпаки. Дедалі більше користувачів надсилають бізнесу прохання зробити українськомовні версії сайтів, проводити тренінги українською.