У метро розповіли, коли з’явиться онлайн-поповнення проїзних



Фото eveningkiev.com Фото eveningkiev.com

КП "Київський метрополітен" планує ввести можливість онлайн-поповнення проїзних квитків до кінця 2017-го – початку 2018 року.

Про це на брифінгу 31 липня заявила речник метро Наталія Макогон.

"2 серпня ми запускаємо пілотний проект з переходу від жетона на квиток з QR-кодом. У перспективі ми бачимо також можливість онлайн-поповнення проїзних квитків і метро-додаток, за допомогою якого пасажири зможуть платити за проїзд. Ми собі ставимо рамки: кінець року – початок 2018 року, коли ці речі зможуть почати працювати", - сказала Макогон.

Наразі розробляється відповідне програмне забезпечення.

Каси у метро уже зараз почали переводити у режим консультацій.

"Продаж жетону в касах поступово буде припинений взагалі. Ми переорієнтовуємо пасажирів користуватися автоматикою – купувати в автоматах на станціях", - сказала Макогон.

Вона додала, що жетони планують вивести до кінця року, тоді ж пасажири отримають і інші можливі варіанти оплати за проїзд.

Макогон також відзначила, що зі зникненням жетонів і появою нових способів оплати за проїзд, касирів не звільнятимуть.

"У нас зараз нестача працівників. Є 300 вакансій відкритих. У перспективі 2-3 років, коли ми інтегруємо всі ці проекти, то касирів не потрібна буде така кількість, тому ми вже зараз пропонуємо нашим людям проходити перекваліфікацію і обирати іншу вакансію у метро. Ми намагаємося наших працівників не відпускати, бо ми їх дуже з великими потугами набирали", - підсумувала Макогон.

Як відомо, 2 серпня на станції "Кловська" жетони замінять паперові квитки з QR-кодом.

Крім того, на цій станції пасажири зможуть поповнити картку метро чи купити разову поїздку без готівки – за допомогою банківської картки.

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"