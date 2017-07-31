Квитки з QR-кодом у метро з’являться 2 серпня

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31.07.2017  11:53


Фото minfin.com.ua

З 2 серпня у КП "Київський метрополітен" запустять пілотний проект з продажу одноразових квитків з QR-кодом замість жетонів.  

Про це на брифінгу 31 липня заявила речник підземки Наталка Макогон.

"Ми про це говорили, але у середу це вже відбудеться – ми запускаємо пілотний проект з переходу від жетона на квиток з QR-кодом", - сказала Макогон.  

Вона закликала пасажирів перевірити свої транспортні витрати і відмовлятися від жетонів.

"Якщо ви користуєтесь метрополітеном регулярно, хоча би один раз на місяць чи раз на півроку, то вам буде вигідно користуватись карткою, бо ви можете купити певну кількість поїздок зі знижкою, мати одну картку в гаманці, перевіряти кількість поїздок час від часу, а не щодня стояти у черзі за одним квитком", - підсумувала Макогон.

Пілотний проект запрацює на станції "Кловська". Тут пасажири також матимуть змогу купити разовий квиток чи поповнити проїзний безготівково – за допомогою банківської картки. 

"Це буде паперовий квиток, як чек у банкоматі, який потім можна прикласти до турнікета і пройти на станцію", - пояснила Макогон.

На інших станціях подібні послугу планують почати вводити до кінця року.  

За словами речника метро, на сьогодні 60-62% пасажирів уже відмовились від жетона на користь карток.    

Як відомо, Київська адміністрація вирішила підняти ціни на проїзд у метро до 5 гривень, у наземному транспорті до 4 гривень з 15 липня. 

Причинами підняття тарифів на проїзд називають зростання цін на пальне, електроенергію, запчастини та збільшення мінімальної зарплати.

Як відомо, КП "Київський метрополітен" планує відмовитися від використання жетонів для опати проїзду у 2017 році. 

Ірина Балачук, Українська правда. Київ 
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