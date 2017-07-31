Артефакти на Поштовій можуть поховати під бетоном



Скриншот з відео Скриншот з відео

Артефакти на Поштовій площі ризикують бути похованими під бетоном, на якому виросте торговий центр.

Про це повідомляє "Громадське".

Відзначається, що гроші на розкопки закінчилися, а науковці навіть не можуть перенести тисячолітні знахідки в безпечне місце.

Нині розкопки завалені сміттям, яке час від часу скидають будівельники торговельного центру.

"Поліетиленом ми позастеляли цікаві об’єкти, щоб не засипали, не пошкодили. Поставили позначки, куди не можна заходити. А тут такий собі "привіт"​ від будівельників – лінолеум принесли й кинули, кабель протягнули", - каже археолог Максим Вакулюк.

Він розповів, що на частині розкопок один з археологів довго працював „зубочистками та щіточками все вичищав", встиг зробити телефоном кілька знімків, але одного дня з отворів нагорі полилася вода і все залила.

Останні 2,5 роки розкопки на Подолі проводилися під керівництвом Вакулюка. Команді вдалося заглибитися на 5 метрів.

Разом з колегами Вакулюк знайшов тут низку артефактів. Спочатку XV – XVIII століть, потім дісталися до XII – XIII. Серед знахідок княжі печатки, зброя, прикраси, насіння, рештки тварин та навіть людей.

Але у березні 2017 року розкопки зупинилися.

"Дійшли до найцікавішого періоду – ХІІ століття і на цьому все закінчилося. Тепер тут усе припало пилом, "обнять и плакать", як-то кажуть, бо не так мають виглядати розкопки", - додав Вакулюк.

Відповідно до законодавства, перед будівництвом в історичній частині міста необхідно провести розкопки, оплачувати які повинен інвестор.

Розкопки стартували у 2014 році, але нині грошей на них немає. За лютий і березень цього року археологи зарплати не отримали, тому роботу були змушені припинити.

Журналісти спробували знайти компанію "Хенсфорд-Україна" та запитати, коли ж археологи зможуть продовжити роботу, однак за адресами і телефонами, вказаними в єдиному держреєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, компанію не знайшли.

Тим часом майже 1000-річну вулицю вже пошкодило будівництво. Незважаючи на роботу археологів, будівельники встановили тут опори, які тримають на собі бетонну плиту – стелю майбутнього торгового центру.

Археологи переконані, що інвесторові розкопки не вигідні.

Мовляв, забудовник провів власну експертизу та зробив висновок: якщо заглиблюватися далі, верхня плита може не витримати. Щоб цього уникнути, частину території збираються залити бетоном.

За таких умов продовжувати розкопки буде фактично неможливо.

Як відомо, нещодавно директор подільської археологічної експедиції Михайло Сагайдак заявив, що археологічні знахідки під Поштовою площею опинилися під загрозою через зупинку фінансування роботи археологів.

Столична адміністрація заявила, що тримає під контролем ситуацію з археологічними розкопками на Поштовій площі та передбачила необхідне фінансування з міського бюджету.

Кияни вимагають врятувати артефакти на Поштовій. Їх петиція набрала понад 10 тисяч голосів і повинна бути розглянута Київрадою.