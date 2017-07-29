На Печерську 2 години гасили СТО. ФОТО. Відео

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29.07.2017  13:08


Рятувальники ліквідували пожежу на станції технічного обслуговування в Печерському районі столиці.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій Києва.

Займання по вулиці Михайла Бойчука (Кіквідзе), 44 виникло близько о 8 ранку 29 липня. 

На місце негайно виїхали рятувальники. Горіла одноповерхова металева будівля СТО розміром 20х 30м.

 

Пожежу на площі 300 кв. м загасили о 10:07. 

 

"Складність гасіння пожежі полягала в тому, що відбувалися вибухи малої потужності, у зв’язку із знаходженням в будівлі балонів під тиском та ємностей з легкозаймистими та горючими речовини", - йдеться в повідомленні.

На місці події працювало 17 одиниць техніки та 67 рятувальників.

Причина пожежі наразі встановлюється. 

 

Потерпілих та травмованих немає.

Фото ДСНС 
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