На Печерську 2 години гасили СТО. ФОТО. Відео

Рятувальники ліквідували пожежу на станції технічного обслуговування в Печерському районі столиці.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій Києва.
Займання по вулиці Михайла Бойчука (Кіквідзе), 44 виникло близько о 8 ранку 29 липня.
На місце негайно виїхали рятувальники. Горіла одноповерхова металева будівля СТО розміром 20х 30м.
Пожежу на площі 300 кв. м загасили о 10:07.
"Складність гасіння пожежі полягала в тому, що відбувалися вибухи малої потужності, у зв’язку із знаходженням в будівлі балонів під тиском та ємностей з легкозаймистими та горючими речовини", - йдеться в повідомленні.
На місці події працювало 17 одиниць техніки та 67 рятувальників.
Причина пожежі наразі встановлюється.
Потерпілих та травмованих немає.
Фото ДСНС
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко