Вищий госпсуд підтвердив незаконність дерибану земель Жукового острова

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29.07.2017  12:08


Фото hromadskeradio.org

Вищий господарський суді підтвердив незаконність відведення та передачі земель ландшафтного заказника "Острів Жуків" вартістю понад 1,4 мільярда гривень.

Про це повідомляє сайт Генеральної прокуратури.

"Постановою Вищого господарського суду від 11.07.2017 рішення Господарського суду Києва від 15.12.2016 та Київського апеляційного господарського суду від 05.04.2017 визнано законними та обґрунтованими у частині незаконності дій службових осіб Київради з відведення та передачі земельних ділянок Обслуговуючому кооперативу житлового кооперативу "Котміст"", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на цей час розпочато процедуру виконання судових рішень про повернення у власність громади земель Жукового острова.

Як відомо, у березні ГПУ завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-заступника голови КМДА Анатолія Муховікова у зловживанні владою під час відчуження землі Жукового острова.

Слідчі встановили, що Муховіков умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, в порушення закону погодив передання кооперативу "Котміст" для будівництва понад 70 га землі Жукового острова. Загальна вартість землі становить понад 1,4 мільярда гривень.

У Київрада передала зазначені землі у власність вказаного житлового кооперативу.

Це рішення, а також державні акти на передані землі були оскаржені заступником ген прокурора у Господарському суді Києва.

Госпсуду 15 грудня 2016 року визнав недійсними рішення Київради, скасував низку держактів на право власності на землю, визнав відсутніми права власності на понад 70 га природно-заповідних земель.

Це рішення було оскаржене відповідачами.

Однак Київський апеляційний госпсуд 5 квітня 2017 року скаргу відповідачів залишив без задоволення, а рішення Госсуду від 15 грудня 2016 року залишив без змін.

Як відомо, 22 лютого ГПУ оголосила про підозру екс-заступнику голови Київської адміністрації – начальнику Головного управління земельних ресурсів. За даними ГПУ, цього чиновника підозрюють у зловживанні владою під час узгодження виділення 65,1 га землі у межах Жукового острова.

23 лютого столична прокуратура провела обшуки та повідомила про підозру ще 3 екс-посадовцям команди Леоніда Черновецького, які відчужили 45 га землі на острові "Жуків". 

У березні стало відомо, що про підозру повідомили колишньому начальнику Головного управління земельних ресурсів КМДА Анатолію Муховікову.

15 лютого генпрокурор Юрій Луценко заявив, що має намір ініціювати знесення всіх незаконних маєтків на Жуковому острові в Києві. Зокрема "від палацу (колишнього депутата Верховної Ради від Партії регіонів Юрія) Іванющенка до діючих "слуг народу".

11 липня Верховна Рада зняла недоторканість із народного депутата від групи "Воля народу" Олеся Довгого для проведення слідчих дій. Довгого підозрюють у дерибані землі на Жуковому острові в Києві, що завдало збитків на 82 мільйони гривень. 

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2007 по 2009 роки Олесь Довгий спільно з службовими особами Головного управління земельних ресурсівКиєва та іншими особами забезпечив 1 жовтня 2007 року ухвалення депутатами рішення щодо незаконної передачі землі.

Зокрема, 23 обслуговуючим кооперативам для житлової забудови на 21-ому кілометрі Столичного шосе у Голосіївському районі Києва було виділено земельні ділянки, фактично розташовані на території ландшафтного заказника місцевого значення "Острів Жуків".

На думку ГПУ, вина Довгого підтверджується доказами, зібраними з дотриманням принципів законності й верховенства права.

Довгому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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