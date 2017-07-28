На Київщині під будинок підприємців поклали вибухівку: двоє постраждалих

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28.07.2017  13:40


Фото поліції

Двоє підприємців постраждали внаслідок вибуху саморобного вибухового пристрою біля воріт будинку у місті Біла Церква.

Про це повідомляє Поліція Київщини.

Відзначається, що опівночі чоловік з дружиною вигулювали собаку і побачили біля воріт цеглину.

"Коли господар підняв її, щоб прибрати, стався вибух – спрацював саморобний вибуховий пристрій. Подружжя отримало осколкові поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Потерпілу 50-річну жінку доправили до лікарні, де їй діагностували відкритий перелом лівої ноги, травматичний шок.

41-річний чоловік отримав поранення голови, ноги, контузію ока.

На місці події працювали слідчо-оперативні група Білоцерківського відділу поліції, фахівці-вибухотехніки, медики.

Уламки саморобного вибухового пристрою вилучили.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 15 (замах на злочин) та за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює всі обставини злочину, проводить оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до закладання вибухівки.
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