На Татарській влаштували стрілянину: поранено людину

24-річний киянин отримав поранення у результаті стрілянини на вулиці Татарській у Шевченківському районі.
Про це повідомляє прес-служба Поліції Києва.
Поліція сталася уночі 28 липня. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група.
Встановлено, що невідомий кілька разів вистрелив у 24-річного місцевого мешканця.
За попередніми даними, зловмисник стріляв із травматичної зброї, після чого втік.
"Постраждалий із непроникаючими травмами грудної клітини доставлений до лікарні, де йому надано медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Досудове розслідування розпочато за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Слідчі встановлюють обставини події та особу правопорушника.
Як повідомляє "Київ оперативний", подія сталася на вулиці Татарській, 18б. Зловмисник здійснив близько 5 пострілів.
|24.07.2017, 14:42
Ольга Гвоздік
|12.07.2017, 10:51
Світлана Бондаренко