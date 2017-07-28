На Татарській влаштували стрілянину: поранено людину

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28.07.2017  11:39


Фото "Київ оперативний"

24-річний киянин отримав поранення у результаті стрілянини на вулиці Татарській у Шевченківському районі.

Про це повідомляє прес-служба Поліції Києва.

Поліція сталася уночі 28 липня. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Встановлено, що невідомий кілька разів вистрелив у 24-річного місцевого мешканця.

За попередніми даними, зловмисник стріляв із травматичної зброї, після чого втік.

"Постраждалий із непроникаючими травмами грудної клітини доставлений до лікарні, де йому надано медичну допомогу", - йдеться в повідомленні. 

Досудове розслідування розпочато за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Слідчі встановлюють обставини події та особу правопорушника.

Як повідомляє "Київ оперативний", подія сталася на вулиці Татарській, 18б. Зловмисник здійснив близько 5 пострілів.
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