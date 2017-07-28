На Борщагівці через зливу три авто провалилися під землю. ФОТО

На столичній Борщагівці через зливу 27 липня стався зсув ґрунту, внаслідок чого 3 автомобілі провалилися під землю.
Про це повідомляє ДТП.kiev.ua.
"НП в Києві на Борщагівці: в районі Кільцевої внаслідок дощу стався провал ґрунту. Провалилися 3 авто", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що постраждалих немає.
Також повідомляється, що у результаті зливи і потопу на дорогах, чимало автомобілів позбулись номерних знаків.
Втрачені номери знайшли на вулицях Богатирській (вони стоять біля стовпа у сторону Києва після заправки WOG) та Стеценка.
|24.07.2017, 14:42
Ольга Гвоздік
|12.07.2017, 10:51
Світлана Бондаренко