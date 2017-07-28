На Борщагівці через зливу три авто провалилися під землю. ФОТО

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28.07.2017  10:30


На столичній Борщагівці через зливу 27 липня стався зсув ґрунту, внаслідок чого 3 автомобілі провалилися під землю.

Про це повідомляє ДТП.kiev.ua.

"НП в Києві на Борщагівці: в районі Кільцевої внаслідок дощу стався провал ґрунту. Провалилися 3 авто", - йдеться в повідомленні. 

 

Відзначається, що постраждалих немає. 

 
 

Також повідомляється, що у результаті зливи і потопу на дорогах, чимало автомобілів позбулись номерних знаків.

Втрачені номери знайшли на вулицях Богатирській (вони стоять біля стовпа у сторону Києва після заправки WOG) та Стеценка.   

 
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