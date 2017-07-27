Київгаз назвав можливі причини вибуху на Бурмістенка

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27.07.2017  13:08


Фото ДСНС

ПАТ "Київгаз" заявляє, що вибух у будинку по вулиці Бурмістенка, 12 міг спричинити сторонній газовий балон, вибухівка, або намагання мешканки вчинити самогубство.

Про це повідомляє прес-служба компанії у facebook.

"Найбільш вірогідною є одна з наступних версій: предметом вибуху міг стати сторонній газовий балон або вибухівка; мешканка квартири могла вчинити самогубство", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що представники "Київгазу" провели попередній огляд газового обладнання у квартирі і встановили, що газова плита не могла бути джерелом вибуху або витоку газу.

"Важливо розуміти, що вибухонебезпечну суміш утворює концентрація природного газу на рівні від 5 до 15 відсотків за обсягом в суміші з повітрям", - йдеться в повідомленні.

Щоб у подібній квартирі створити вибухонебезпечну концентрацію необхідно мінімум 4 години наповнювати приміщення газом, використовуючи для цього всі газові конфорки та духовку, які працюватимуть на повну потужність. Крім того, приміщення має бути повністю закрите та знаходитись у герметичному стані.

"Квартиру, яка стала епіцентром події, було облаштовано дерев'яними вікнами, які не здатні забезпечити повну герметичність, що майже унеможливлює вірогідність вибуху", - повідомили у "Київгазі".

Як відомо, 26 липня на вулиці Бурмістенка, 12 у житловій 9-поверхівці стався вибух, внаслідок чого загинула людина.  

Причини вибуху з’ясовуються. ПАТ "Київгаз" повідомляє, що за попередніми даними, вибух спричинив не природний газ.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

36 осіб із будинку на вулиці Бурмістенка, 12 оселилися в тимчасовому житлі, наданому КМДА.

Наразі на місці події чергують правоохоронці, щоб не допустити сторонніх осіб до небезпечних приміщень і захистити квартири від мародерів.
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