Із будинку, де стався вибух, відселили 36 осіб



Фото ДСНС Фото ДСНС

36 осіб із будинку на вулиці Бурмістенка, 12, де 26 липня стався вибух, оселилися в тимчасовому житлі, наданому КМДА.

Про це заявив заступник голови КМДА Олександр Спасибко, повідомляє сайт міської влади.

"На Бурмвстенка, 12 працює цілодобовий штаб і з мешканцями ведеться робота. Станом на 8:00 27 липня, 36 мешканців із 17-ти помешкань тимчасово відселені з будинку в готель-гуртожиток Київського національного університету ім. Т. Шевченка", - сказав Спасибко.

Він додав, що житло, яке отримали постраждалі, обладнане усім необхідним.

Між другим і першим поверхом, а також між першим поверхом та підвалом обвалились перекриття. Фото ДСНС

Як повідомляє поліція, загинула мешканка квартири, де стався вибух. Жінка була неходячою, 1950 року народження.

Ще одна жінка отримала поранення осколками. Їй надали меддопомогу. Життю жінки нічого не загрожує.

Між другим і першим поверхом, а також між першим поверхом та підвалом обвалились перекриття. Фото ДСНС

Як відомо, 26 липня на вулиці Бурмістенка, 12 у житловій 9-поверхівці стався вибух, внаслідок чого загинула людина.

Причини вибуху з’ясовуються. ПАТ "Київгаз" повідомляє, що за попередніми даними, вибух спричинив не природний газ.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Наразі на місці події чергують правоохоронці, щоб не допустити сторонніх осіб до небезпечних приміщень і захистити квартири від мародерів.

Як відомо, 8 липня біля метро "Голосіївська", поблизу готелю "Мир" у житловому будинку стався вибух, унаслідок якого 1 людина загинула і 6 постраждали.

23 особи переселили в гуртожиток на Подолі. Будинок на Голосіївському проспекті відновити неможливо.

ПАТ "Київгаз" заявив, що природний газ не міг стати джерелом вибуху на Голосіївському проспекті.

Українська правда. Київ