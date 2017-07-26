У Голосієві у будинку стався вибух, загинула людина. ФОТО. Відео. Доповнено

Версія для друку     Додати коментар -
26.07.2017  16:29


Фото Захист і Реконструкція Країни" - ГО "ЗіРКа"

На вулиці Бурмістенка, 12 у житловій 9-поверхівці стався вибух без послідуючого горіння, внаслідок чого загинула людина.  

Про це "Українській правді. Київ" повідомила речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага.

За її словами, вибух пролунав близько 15:55 у квартирі на 2 поверсі. Частково зруйновано перекриття між 1 та 2 поверхами. 

 Фото Захист і Реконструкція Країни" - ГО "ЗіРКа"

"Внаслідок вибуху сталася пожежа. На місце виїхали рятувальники", - сказала Водолага.

З будинку евакуювали 20 осіб. 

За даними ДСНС, загинула жінка літнього віку. Інформація про постраждалих уточнюється. Причина вибуху наразі невідома.

Як повідомив командир комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" Дмитро Піхало, наразі рятувальники розбирають перекриття.

"Ми всі на місці, рятувальники працюють", - сказав він. 

Фото ДСНС  

За словами прес-секретаря заступника голови КМДА Петра Пантелеєва Юлії Грамотної, наразі проводяться роботи щодо відключення будинку від комунікацій, після цього буде проводитися огляд та експертиза будинку і вирішуватися питання щодо відселення мешканців.  

"У найближчі години будинок буде відключений від комунікацій. Потім проведемо експертизу, щоб визначити, хто потребує відселення. Пошкоджені квартири в епіцентрі вибуху – це другий під’їзд 1 і 2 поверх, і в радіусі одної-двох квартир, пошкоджено підвал, повибивало вікна", - сказала Грамотна.  

Фото ДСНС  

Вона додала, що у будинку буде цілодобове чергування, щоб люди самі не заходили у квартири і щоб не було мародерства.  

Наразі до ліквідації наслідків вибуху залучено – 41 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки.  

 Фото ДСНС 

Як відомо, 8 липня біля метро "Голосіївська", поблизу готелю "Мир" у житловому будинку стався вибух, унаслідок якого 1 людина загинула і 6 постраждали.

23 особи переселили в гуртожиток на Подолі. Будинок на Голосіївському проспекті відновити неможливо. 

ПАТ "Київгаз" заявив, що природний газ не міг стати джерелом вибуху на Голосіївському проспекті. 

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
У Голосієві у будинку стався вибух, загинула людина. ФОТО. Відео. Доповнено
Контрактова та Сагайдачного стануть пішохідною зоною з 1 серпня
Суд дозволив затримати Черновецького
У Києві на воді загинули 23 людини
Метрополітен закривав дві станції через поломку потяга. Оновлено
    ПУБЛІКАЦІЇ
Влада
10.07, 15:38

Київська облрада: депутати-злидні купують задурно квартири і здобувають статки

"Батьківщинівець" Кищук з нульовими доходами має найбільші статки. Депутат-злидень Федорченко обріс ділянками і купив столичну квартиру за 149 тисяч гривень. Екс-голова облради Качний живе за межею бідності з нульовим доходом.
Багатії та злидні Київради: депутати не декларують дружин та їхні гроші
Санатории Трускавца - подарите себе праздник!
    КОЛОНКА АВТОРА
24.07.2017, 14:42
Ольга Гвоздік

Місцева ініціатива – механізм захисту інтересів громади чи фарс?

Розгляд місцевої ініціативи про припинення незаконного будівництва на Золотоустівській, 24-а 4 рази переносився з одного сесійного дня на інший. Нарешті депутати вже були змушені розглянути ініціативу. Вимоги громади були цілком законні. Забудова – ні. Тим не менш, депутати знайшли спосіб проігнорувати волю громади.
12.07.2017, 10:51
Світлана Бондаренко

Ціна бездіяльності: як Київ перетворюється на ртутний "Чорнобиль"

Вміст ртуті в ґрунті на заводі "Радикал" перевищує граничну допустиму концентрацію у 14,5 разів, а в повітрі - у 30 разів! Територія свідомо доводиться до повного руйнування. А на замовлення КМДА розробляється проект детального плану територій "промрайону Дніпровський", який включає територію заводу. Це означатиме створення у цьому місці нових забудов