У Голосієві у будинку стався вибух, загинула людина. ФОТО. Відео. Доповнено



Фото Захист і Реконструкція Країни" - ГО "ЗіРКа" Фото Захист і Реконструкція Країни" - ГО "ЗіРКа"

На вулиці Бурмістенка, 12 у житловій 9-поверхівці стався вибух без послідуючого горіння, внаслідок чого загинула людина.

Про це "Українській правді. Київ" повідомила речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага.

За її словами, вибух пролунав близько 15:55 у квартирі на 2 поверсі. Частково зруйновано перекриття між 1 та 2 поверхами.

Фото Захист і Реконструкція Країни" - ГО "ЗіРКа"

"Внаслідок вибуху сталася пожежа. На місце виїхали рятувальники", - сказала Водолага.

З будинку евакуювали 20 осіб.

За даними ДСНС, загинула жінка літнього віку. Інформація про постраждалих уточнюється. Причина вибуху наразі невідома.

Як повідомив командир комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" Дмитро Піхало, наразі рятувальники розбирають перекриття.

"Ми всі на місці, рятувальники працюють", - сказав він.

Фото ДСНС

За словами прес-секретаря заступника голови КМДА Петра Пантелеєва Юлії Грамотної, наразі проводяться роботи щодо відключення будинку від комунікацій, після цього буде проводитися огляд та експертиза будинку і вирішуватися питання щодо відселення мешканців.

"У найближчі години будинок буде відключений від комунікацій. Потім проведемо експертизу, щоб визначити, хто потребує відселення. Пошкоджені квартири в епіцентрі вибуху – це другий під’їзд 1 і 2 поверх, і в радіусі одної-двох квартир, пошкоджено підвал, повибивало вікна", - сказала Грамотна.

Фото ДСНС

Вона додала, що у будинку буде цілодобове чергування, щоб люди самі не заходили у квартири і щоб не було мародерства.

Наразі до ліквідації наслідків вибуху залучено – 41 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки.

Фото ДСНС

Як відомо, 8 липня біля метро "Голосіївська", поблизу готелю "Мир" у житловому будинку стався вибух, унаслідок якого 1 людина загинула і 6 постраждали.

23 особи переселили в гуртожиток на Подолі. Будинок на Голосіївському проспекті відновити неможливо.

ПАТ "Київгаз" заявив, що природний газ не міг стати джерелом вибуху на Голосіївському проспекті.

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"