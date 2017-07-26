У Голосієві у будинку стався вибух, загинула людина. ФОТО. Відео. Доповнено

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26.07.2017  16:29


Фото Захист і Реконструкція Країни" - ГО "ЗіРКа"

На вулиці Бурмістенка, 12 у житловій 9-поверхівці стався вибух без послідуючого горіння, внаслідок чого загинула людина.  

Про це "Українській правді. Київ" повідомила речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага.

За її словами, вибух пролунав близько 15:55 у квартирі на 2 поверсі. Частково зруйновано перекриття між 1 та 2 поверхами. 

 Фото Захист і Реконструкція Країни" - ГО "ЗіРКа"

"Внаслідок вибуху сталася пожежа. На місце виїхали рятувальники", - сказала Водолага.

З будинку евакуювали 20 осіб. 

За даними ДСНС, загинула жінка літнього віку. Інформація про постраждалих уточнюється. Причина вибуху наразі невідома.

Як повідомив командир комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" Дмитро Піхало, наразі рятувальники розбирають перекриття.

"Ми всі на місці, рятувальники працюють", - сказав він. 

Фото ДСНС  

За словами прес-секретаря заступника голови КМДА Петра Пантелеєва Юлії Грамотної, наразі проводяться роботи щодо відключення будинку від комунікацій, після цього буде проводитися огляд та експертиза будинку і вирішуватися питання щодо відселення мешканців.  

"У найближчі години будинок буде відключений від комунікацій. Потім проведемо експертизу, щоб визначити, хто потребує відселення. Пошкоджені квартири в епіцентрі вибуху – це другий під’їзд 1 і 2 поверх, і в радіусі одної-двох квартир, пошкоджено підвал, повибивало вікна", - сказала Грамотна.  

Фото ДСНС  

Вона додала, що у будинку буде цілодобове чергування, щоб люди самі не заходили у квартири і щоб не було мародерства.  

Наразі до ліквідації наслідків вибуху залучено – 41 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки.  

 Фото ДСНС 

Як відомо, 8 липня біля метро "Голосіївська", поблизу готелю "Мир" у житловому будинку стався вибух, унаслідок якого 1 людина загинула і 6 постраждали.

23 особи переселили в гуртожиток на Подолі. Будинок на Голосіївському проспекті відновити неможливо. 

ПАТ "Київгаз" заявив, що природний газ не міг стати джерелом вибуху на Голосіївському проспекті. 

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"
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