Суд підтвердив, що Київрада законно заборонила продавати алкоголь вночі



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Вищий господарський суд Києва підтвердив законність рішення Київради про заборону продажу алкогольних і слабоалкогольних напоїв з 23:00 до 10:00.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на начальника управління правового забезпечення діяльності Київради Володимира Слончака.

"Ми виграли суд. Рішення ухвалено на нашу користь, і ми не зобов'язані скасовувати заборону на продаж алкоголю в нічний час", - сказав він.

Розгляд касаційної скарги з цього питання відбувся 25 липня.

Як відомо, 22 вересня 2016 року Київрада заборонила продаж алкоголю та пива у стаціонарних об'єктах торгівлі в столиці з 23:00 до 10:00. 12 жовтня це рішення вступило в дію.

20 грудня 2016 року Київське обласне відділення Антимонопольного комітету вже визнавало рішення Київради про заборону продавати алкоголь вночі незаконним.

10 квітня Господарський суд Києва зобов’язав Київраду скасувати її рішення від 22 вересня 2016 року про заборону продажу алкоголю з 23:00 до 10:00.

6 липня Вищий госпсуд призупинив виконання рішення Госпсуду, що передбачає скасування рішення Київради про заборону торгівлі алкоголем з 23:00 до 10:00.