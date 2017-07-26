Контрактова та Сагайдачного стануть пішохідною зоною з 1 серпня





Частина Контрактової площі та вулиці Сагайдачного стануть єдиною пішохідною зоною з 1 серпня у рамках експерименту.

Про це повідомляє "Хмарочос" з посиланням на одного з ініціаторів проекту.

Відзначається, що майже ідентичну ділянку пропонувалось перекрити для руху автівок концепіцєю-переможцем архітектурного конкурсу, яку почнуть реалізовувати незабаром.

Передбачається, що ділянку перед Києво-Могилянською Академією зроблять пішохідною замість паркувального простору, який там є зараз. А для машин відділять автомобільний проїзд з вулиці Іллінської до вулиці Сковороди, а також невелику парковку.

Також зроблять спеціальний заїзд для співробітників Нацбанку, офіс якого знаходиться на Контрактовій площі і є режимним об’єктом.

На ділянці перед супермаркетом "Сільпо" від вулиці Покровської до вулиці Сагайдачного облаштують парковку.

А відрізок Сагайдачного від Контрактової площі до перехрестя з вулицею Андріївською також зроблять пішохідним, розмістивши на перехрестях перепони для автомобілів.

Об’їхати єдину пішохідну зону можна буде вулицями Покровською (в бік Поштової площі) та Братською (в бік Верхнього та Нижнього Валів).

Експеримент триватиме до вересня.

Як відомо, подібний експеримент хотіли провести у жовтні 2016 року.